Collymore alaba la energía vital de Fernando Cáceres

Dos viejos guerreros de las canchas en un emocionante encuentro. Stan Collymore, delantero del Aston Villa entre otros muchos equipos ingleses, ha visitado en Buenos Aires a Fernando Cáceres, que era uno de los centrales del Celta en aquella noche mágica del Villa Park. Collymore, que ahora es un reputado comentarista deportivo, ha escrito en su cuenta de Twitter: "Fernando Cáceres jugó con Maradona, Caniggia y Batistuta en la Copa del Mundo de 1994. Un superdefensa del Celta de Vigo y el Zaragoza, En 2009 su vida cambió. Le dispararon durante un robo y estuvo en coma 64 días. Ha perdonado, comenzando su propio club y una vida de amor. Un hombre inspirador".





Fernando Caceres played with Maradona, Caniggia, Batistuta at the 94 World Cup. A super defender for Celta Vigo & Zaragoza.



2009 his life changed. He was shot in a robbery and was in a coma for 64 days.



He forgave, started his own club and is loving life. An inspirational man. pic.twitter.com/cv0waaDOVF