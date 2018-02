La sexta espera en Mendizorroza

Después de convertirse en el segundo mejor equipo de LaLiga en el mes de enero, con 10 puntos de 12 posibles, el Celta afronta la vigésimo segunda jornada en Mendizorroza, donde hace un año cayó eliminado en las semifinales de la Copa del Rey y donde nunca ha ganado en las nueve visitas que ha realizado en la máxima categoría. Unzué dispone de toda la plantilla para un duelo ante un rival que viene de plantarle cara al Barcelona en el Camp Nou.

El Celta afronta mañana (Mendizorroza, 18:30 horas) el reto de sumar su sexto partido de Liga invicto ante un rival que viene de poner en serias dificultades al Barcelona en el Camp Nou. Los de Unzué regresan al estadio donde hace un año perdieron la oportunidad de alcanzar la cuarta final de Copa de su historia. El Alavés, que ha confiado el equipo a Abelardo Fernández, tras los intentos fallidos con Zaldua y De Biasi, también necesita los puntos en juego para abrir distancias con los puestos de descenso.

Unzué prepara el duelo de Vitoria sin bajas, con la posibilidad de repetir el once que el lunes pasado ganó y convenció ante el Betis. Las dudas se centran en la medular, donde Radoja, Hernández y Jozabed se juegan un puesto, pues Lobotka y Wass parecen intocables, así como la pareja de centrales que forman Roncaglia y Sergi Gómez y que tan buenas prestaciones han ofrecido en los tres últimos compromisos. Es probable que el técnico navarro siente en el banquillo a Pione Sisto, quien ha bajado su rendimiento en las últimas semanas.

Aunque lo que funciona no suele tocarse, Unzué ha demostrado en estos meses en Vigo que elige el once titular no solo en función de lo que haya visto en los entrenamientos durante la semana sino de las características del rival. Así fue como ante el Betis sorprendió con Radoja para presionar la salida del balón del rival. El centrocampista serbio reaparecía así en el equipo titular después de que Lobotka se adueñase de la posición de mediocentro.

El buen trabajo de Radoja le sitúa con muchas opciones de repetir titularidad en el campo del Alavés, donde se esperan temperaturas próximas a los cero grados e incluso la aparición de nieve, como ocurrió en el duelo que ambos equipos protagonizaron hace 13 años. Mendizorroza es un campo en el que los célticos nunca han ganado en la máxima categoría. En las nueve visitas realizadas, contabilizan siete derrotas y dos empates. En esta ocasión, el equipo de Unzué cuenta con dos de los más destacados goleadores de LaLiga.

Entre Aspas y Maxi Gómez suman un total de 25 tantos, lo que les convierte en la segunda mejor pareja rematadora del campeonato. Con ellos como referencia en ataque, el Celta ha marcado en todos los partidos a domicilio. Sólo el Barcelona puede presumir de este acierto pleno como visitante.

Tras el cierre del mercado de fichajes de invierno, Unzué cuenta con una plantilla de veinte futbolistas. En Mendizorroza no estará el recién llegado, Lucas Boyé, por lo que el pamplonica solo tendrá que realizar un descarte para completar la lista de dieciocho convocados. Andreu Fontás vio desde la grada el duelo contra el Betis, por lo que es candidato a repetir en esta ocasión, en la que el Celta afronta una dura prueba ante un Alavés que con Abelardo es un equipo muy intenso e infatigable, que nunca se rinde. El entrenador asturiano no podrá contar mañana con el céltico John Guidetti, autor del gol en el Camp Nou, se lo impide el contrato de cesión.