Sergi Gómez apela a la "mentalidad ganadora" del Celta para superar al Alavés

El Celta prepara la visita a Mendizorroza sin su última incorporación, Lucas Boyé, al que se espera esta tarde en Vigo para ser presentado en los próximos días, entre el domingo y el lunes. El atacante argentino lucirá el dorsal número 9, el mismo que portaba John Guidetti, que ahora juega a préstamo en el Alavés. El sueco no podrá enfrentarse al equipo vigués en el duelo liguero del sábado (18:30 horas) por imperativo contractual. Uno de los posibles fijos en el once de Unzué será Sergi Gómez, quien desde la sala de prensa de la ciudad deportiva de Candeán señaló que la cita ante el equipo vitoriano "es clave" para los intereses célticos de seguir peleando por los puestos europeos, pero reconoce que les espera un rival más difícil de lo que muestra su posición en la tabla clasificatoria.

El conjunto vigués encara la vigésimo segunda jornada de Liga en la séptima plaza, a dos puntos del sexto, el Sevilla, por lo que el objetivo de clasificarse para las competiciones europeas está más cerca. "Somos conscientes de lo bonito que es la competición europea y lo difícil que es llegar ahí. Vamos a luchar hasta el final para estar ahí. No es nada fácil, pero no lo conseguiremos si no seguimos luchando como hasta ahora", apuntó Sergi Gómez sobre las aspiraciones célticas para lo que resta de temporada, en la que los de Unzué cuentan con los refuerzos del lateral eslovaco Robert Mazan y el atacante argentino Lucas Boyé. El zaguero catalán espera que la última incorporación del Celta "cuaje bien" en la plantilla.

Respecto al partido del sábado en Mendizorroza, Sergi Gómez considera que es "clave" para consolidar el buen momento del Celta, que suma cuatro victorias y un empate en los últimos cinco compromisos de Liga. "El equipo se ha consolidado siendo fuerte en ataque y en defensa", subraya.

El Celta vuelve al estadio donde el curso pasado perdió la oportunidad de clasificarse para la final de la Copa del Rey. El Alavés, ahora dirigido por Abelardo Fernández, ha recuperado con el técnico asturiano el nivel competitivo de entonces. "Su fútbol es directo y compite muy bien. Hay que salir a muerte", propone Sergi Gómez, antes de añadir: "No va a ser nada fácil porque el Alavés es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien. Tendremos que jugar con mentalidad ganadora y positiva".