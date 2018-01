El Celta quiere poner proa hacia Europa

El Celta cierra esta noche la vigésimo primera jornada de Liga frente al Betis (Balaídos, 21.00 horas, Gol TV) con un interesante duelo de aspirantes europeos que el grupo de Unzué pretende aprovechar para poner distancia frente a un rival que le pisa los talones y dar un nuevo salto clasificatorio en su persecución de la sexta plaza, que tiene a 5 puntos tras empate cedido anoche por el conjunto de Vincenzo Montella ante el Getafe en el Sánchez Pizjuán.

Amparado en sus por excelentes resultados a domicilio, enrachado tras sumar 10 de los 12 últimos puntos en juego, afronta el Celta el duelo ante los béticos con un doble objetivo en mente: enlazar tres triunfos consecutivos que le sitúen a un solo punto de la sexta plaza y saldar la vieja cuenta pendiente que el equipo mantiene con Balaídos, donde no gana desde finales de noviembre pasado cuando batió, de penalti, al Leganés.

Enfrente estará el remozado Betis de Quique Setién, un rival de similar estilo y pelaje, que comparece en el estadio vigués pegado a la nuca de los celestes -un solo punto les separa en la tabla- en busca de tres puntos que reafirmen también su candidatura continental.

La goleada recibida la pasada jornada en el Benito Villamarín a manos del Barcelona (0-5) no ha minado la confianza de los verdiblancos, que se sienten fuertes y cómodos con el nuevo estilo de juego impuesto por Setién y buscarán en Balaídos retomar la senda del triunfo con valentía y fidelidad a sus señas de identidad. La histórica paliza al Sevilla en el derbi sevillano del Sánchez Pizjuán (2-5) y el posterior triunfo en casa ante el solvente Leganés pesan más en el ánimo de los béticos que la goleada a manos del intratable conjunto azulgrana.

Al Celta le han ido aún mejor las cosas. Tras firmar una primera vuelta con mejores sensaciones que resultados, el conjunto de Unzué parece haber corregido los problemas defensivos que menguaron su crecimiento en el inicio de curso y ha ganado pragmatismo y madurez en la gestión de los partidos, especialmente lejos de Balaídos, donde ha ganado sus tres últimos compromisos. Tras poner una pica en Riazor y empatar en casa frente al Real Madrid, los celestes han podido por fin conectar dos victorias este curso ganando con el cuchillo entre los dientes al Levante en el Ciutat de Valencia y doblegando luego en otro igualado encuentro en Anoeta a la Real Sociedad.

Tanto Juan Carlos Unzué como Quique Setién han pronosticado un atractivo encuentro esta noche en Balaídos entre dos equipos de perfil abiertamente ofensivo y con dinamita en sus botas. El Celta suma 35 tantos impulsado por los goles de Aspas y Maxi, la segunda pareja de delanteros más eficaz del campeonato, tiene en Sisto el asistente más prolífico de la Liga y cuenta con la pericia y consistencia de Daniel Wass para completar un ataque mortífero: 29 goles y 23 asistencias entre los cuatro.

En el Betis, el gol lo concentran el paraguayo Sanabria (7), ausente por lesión esta noche en Balaídos, el cordobés Sergio León (6), emergente perla de su cantera, y dos talentosos extremos: el incombustible Joaquín, que vive una segunda juventud en su regreso a casa, y el exazulgrana Cristian Tello, un puñal por la banda izquierda. A este peligroso cuarteto añade Setién la reincorporación a última hora de Rubén Castro, sostén goleador del equipo sevillano durante años y todo un especialista en aguar la fiesta al Celta.

Si el ataque de ambos equipos ha sido parejo, en defensa los de Unzué se han mostrado bastante más solventes. Los celestes nunca han perdido este curso por más de un gol de desventaja y, salvo en Copa del Rey, frente al Barça tampoco han recibido más de dos goles en un mismo partido. Los béticos, sin embargo, han recibido más de los que han anotado y acumulan 41 en total, 13 más de los que han encajado los celestes.

Por primera vez en varios meses, Juan Carlos Unzué va a poder disponer de todos sus efectivos para un partido de Liga. El entrenador celeste ha descartado por decisión técnica a Fontás y Andrew Hjulsager para un encuentro en el que no se esperan grandes cambios con respecto al once que ganó el pasado domingo en Anoeta.

Rubén Blanco volverá a situarse bajo el travesaño amparado por una línea de cuatro defensas. Mallo y Jonny ocuparán los costados, mientras que Cabral, Roncaglia y Sergi Gómez se disputarán dos plazas en el eje de la zaga. A lo largo del curso, Unzué ha empleado hasta cinco parejas distintas de centrales con escasa participación del argentino, lastrado durante meses por las lesiones. Roncaglia suma sin embargo tres partidos consecutivos como titular y no se descarta que pueda repetir esta noche ante los verdiblancos, aunque Cabral y Sergi, la dúo más utilizado hasta la fecha por el técnico, parece también una opción plausuble.

En medio campo, la novedad podría ser Pablo Hernández. El tucumano ocuparía previsiblemente el doble pivote junto a Lobotka, sin descartar la opción de que repita el sevillano Jozabed o incluso Radoja, quien en las últimas semanas ha ido ganado presencia saliendo desde el banquillo. Wass, en banda derecha, y Sisto, en la izquierda, ocuparán previsiblemente los flancos. En ataque, mientras, son seguros Maxi y Aspas.

Quique Setién, que volverá a sentarse en el banquillo verdiblanco en Balaídos tras cumplir sanción, cuenta con las bajas de larga duración del costarricense Joel Campbell y el paraguayo Tonny Sanabria y tiene la duda de Francis y el central marroquí Zohair Feddal, con distintas molestias, aunque ambos forman parte de la expedición verdiblanca que ha viajado a Vigo. También el portero titular, Antonio Adán, ha tenido algunas molestias que han limitado sus entrenamiento durante la semana, pero estará entre los dos palos en Balaídos.

Aunque Setién no da dado pistas, todos los indicios apuntan a que el once bético no va a diferir gran cosa del empleado en las últimas jornadas, con un interesante quinteto ofefnsivo de futbolistas como el mexicano Andrés Guardado, el canterano Fabián Ruiz, Joaquín Sánchez, Cristian Tello o el delantero centro Sergio León.