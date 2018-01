Maxi Gómez: "Me gustaría pasar de los 15 goles"

Maxi Gómez, en A Madroa. // C. Graña

Maxi Goméz vive un momento dulce, el mejor desde que el pasado verano fichó por el Celta para "hacer realidad el sueño de jugar en a mejor competición futbolística del mundo". El punta uruguayo ha atribuido su éxito al trato y al aprendizaje que ha recibido de sus compañeros de vestuario, aunque ha reconocido que las cosas le han ido mucho mejor de lo esperado en su primeros meses en LaLiga.

"Jugar en una liga grande, como la de España, ha sido un sueño hecho realidad. Estoy muy contento y la verdad es que los compañeros también me han hecho sentir muy bien", ha asegurado el delantero este mediodía en la vuelta del Celta a los entrenamientos. El punta uruguayo ha agradecido la posibilidad de compartir protagonismo goleador con Iago Aspas, un "espejo" en el que se mira, y ha afirmado que no hay un pique con e moañés para ver quién consigue más goles.

Maxi ha valorado los 10 tantos que lleva hasta el momento y se ha marcado el reto de superar al menos la quincena esta temporada. "Me gustaría pasar de los 15 goles; estoy muy contento con el equipo, me hace sentir muy bien y ojalá lleguen muchos goles más", ha destacado el charrúa, que se ha mostrado encantado con el hecho de formar con Iago Aspas la segunda pareja de delanteros de más efectiva de LaLiga.

"Ojalá que sigamos así y metiendo muchos más goles", ha dicho el uruguayo, que no esperaba tener tanto protagonismo en su primer año en el fútbol europeo. "La verdad es que estaba jugando en Defensor y no me esperaba llegar al Celta, debutar, hace goles y vivir el momento que estoy viviendo", ha confesado.