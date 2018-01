El Celta rechaza a Ganso

El Celta ha rechazado el ofrecimiento del Sevilla de dejarle a préstamo con opción de compra al delantero Paulo Henrique Ganso (Pará, Brasil; 1989). La directiva del equipo andaluz ofreció la semana pasada al internacional brasileño al club celeste a cambio de que los vigueses asumiesen la mitad de lo que le queda por cobrar a Ganso hasta junio. Según informa el diario Estadio Deportivo, el brasileño, que ocupa plaza de extracomunitario, percibe en torno a los dos millones de euros por temporada. Los célticos sí estaban interesados en hacer con los servicios de su compañero el argentino Joquín, el Tucu, Correa, que apenas había jugado con Eduardo Berizzo, pero la llegada del técnico italiano Vincenzo Montella al banquillo del Sánchez Pizjuán abortó una operación que en Plaza de España quería cerrar en este mes de enero.

Por el contrario, la llegada de Montella a Sevilla ha frenado en seco las aspiraciones del mediapunta brasileño de 28 años. Paulo Henrique Ganso, contratado por el club sevillano en el verano de 2016 por nueve millones de euros junto al entrenador Jorge Sampaoli, ha acusado el salto al fútbol europeo. La adaptación del internacional brasileño fue lenta, aunque dio un acelerón de la mano de Eduardo Berizzo. Ganso había marcado cuatro goles y había repartido dos asistencias en la presente temporada hasta que el Sevilla despidió a Berizzo.

Pero Montella, que propone un juego más vertical en el que prima la rapidez de las transiciones, no encuentra acomodo al brasileño, que no ha entrado en ninguna de sus convocatorias. Así, el Sevilla se puso en contacto con el Celta la semana pasada para ofrecerle a Ganso. Sin embargo, el sistema que ha asentado Juan Carlos Unzué no contempla la figura de un mediapunta, por lo que su llegada a Vigo le obligaría a adaptarse a una posición más lateral o incluso a jugar como interior.

El Celta sí estuvo interesado en hacerse con los servicios de su compañero Correa. El atacante argentino fue un objetivo de Miñambres, pero la salida de Berizzo del Sánchez Pijuán truncó esta operación. La directiva viguesa ha puesto ahora sus ojos en otro argentino, Lucas Boyé. El Celta busca que el Torino acceda a la cesión de 'El Tanque' hasta el final de temporada y que además incluya una opción de compra.