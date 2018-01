Un Celta con marchamo europeo

El Celta ha pagado peaje por el cambio de estilo preconizado por Juan Carlos Unzué, pero ha acabado la primera vuelta pisando fuerte, maneja una atractiva propuesta de juego y cuenta con recursos para aspirar esta temporada por entrar en Europa, especialmente si Iago Aspas mantiene su "excepcional" momento de forma. En esto coinciden Javier Irureta, Paco Herrera y Abel Resino, tres técnicos que, en distintos momentos, regalaron inolvidables tardes de fútbol al conjunto celeste.

El preparador vasco, el técnico toledano y el entrenador pacense analizaron ayer para este diario el recorrido del cuadro celeste hasta el ecuador del campeonato en muy parecidos términos, destacando el inevitable peaje que el cuadro vigués ha pagado por el cambio de estilo, la calidad de la plantilla con que Unzué cuenta este curso y la interesante aportación que han tenido los fichajes. Los tres destacan el inmenso momento futbolístico de Iago Aspas como su mayor activo con que cuenta Unzué.

"Veo bien al Celta, con algunos altibajos al principio, pero poco a poco está cogiendo la idea de juego de Unzué, que es bastante parecida al concepto de juego del Barça. Pero lo que estoy viendo sobre todo es un Iago Aspas descomunal. Ha crecido muchísimo y está llegando a una madurez excepcional", resume Abel Resino, que ve al Celta en disposición de presentar batalla por entrar en competición europea: "Claro que puede pelearlo. El Celta ya está fuera de la Copa, se va a centrar por completo en la Liga y eso le va a dar mucha mayor seguridad, le va a generar más desgaste y le permitirá ir a por los partidos con mucha más intensidad que hasta ahora. Creo que a partir de ahora va a poder pelear por Europa".

"Creo que sí luchará por Europa", apunta Paco Herrera. Unzué es un gran entrenador y un gran gestor. Ha necesitado algo de tiempo, pero estoy seguro de que en la segunda vuelta el equipo se va a meter en la zona de Europa. Estoy convencido y deseo que sea así", añade el artífice del último ascenso, que precisa: "Ha pagado un cierto peaje por la rotunda transformación que ha sufrido su manera de jugar. Después de tres años, la idea de juego, que era muy clara, ha cambiado a otra, también clara, pero muy distinta. Tengo la impresión de que, a medida que pasen las semanas, el equipo va a ser más regular de lo que ha sido en la primera vuelta".

Javier Irureta abunda en este análisis. "Ha tenido algunos altibajos al principio, pero ha acabado muy bien la primera vuelta y me da la impresión de que en la segunda va a reforzarse en los resultados y el juego y va a ir a más", señala el técnico vasco. Y agrega: "Sí que ha pagado un cierto peaje por el cambio. Con Berizzo perseguían al hombre, a veces por todo el campo, y ahora juegan de un modo muy distinto. Con Unzué están jugando bien, cogiendo automatismos y el equipo se está reforzando anímicamente. Creo que va a hacer una buena temporada".

Al estratega que lideró la segunda clasificación europea del Celta le agrada la propuesta de Unzué. "Me gusta este Celta. Es un equipo que tiene la dinámica de querer jugar, tener la pelota y ser protagonista siempre", dice Irureta, que ve en la eliminación copera a manos del Barcelona una oportunidad para el conjunto celeste. "Va a tener la ventaja de que se podrá dedicar solo a la Liga. Esto le va a ayudar bastante. A medida que vaya entrando mejor en la dinámica y en el conocimiento de la idea del entrenador, Unzué va a ajustar mejor las cosas y yo creo que, por lo menos, va a intentarlo. No sé si lo conseguirá, pero seguro que puede pelarlo. Tiene el equipo base hecho y últimamente está jugando muy bien" subraya.

El factor determinante en el conjunto vigués es Iago Aspas y las opciones de clasificación europea van a depender, en gran medida, de que el goleador moañés mantenga su excelso nivel de forma. "La clave de todo es Iago. Los momentos en que no aparece el equipo tiene algún problema más. Pero Iago se está mostrando como un jugador determinante todas las semanas y esto es la esencia del ataque del Celta", observa Herrera, que no pone límites al moañés. "Siempre he dicho que es un jugador de la calle y un jugador de la calle nunca tiene techo. Normalmente para cosas muy buenas y alguna vez para que se desvíe a otro sitio. Pero siempre he tenido claro que el potencial de Iago solo lo puede demostrar en el Celta. Es un jugador cien por cien Celta, lo lleva en la sangre. En otros sitios no le han permitido desarrollar todo lo que él tiene", apostilla.

Irureta tampoco escamotea elogios al moañés: "Me llama la atención el gran rendimiento que Iago está teniendo arrimado a la banda derecha. Me encanta Iago, tiene una peligrosidad tremenda".

Los tres entrenadores valoran igualmente el acierto de la dirección deportiva en los fichajes -destacan especialmente a Maxi y Lobotka- y celebran la consolidación de Rubén Blanco en la portería. "Rubén debutó conmigo y con solo 17 años ya mostró un desparpajo tremendo. Pero los porteros tardan algo más en madurar y este chico tiene unas condiciones muy buenas para afianzarse en la portería del Celta", concluye Resino.