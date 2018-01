Aspas niega haber insultado a Lerma

Jefferson Lerma, jugador del Levante, acusa a Iago Aspas de haberle llamado "negro de mierda" durante el partido disputado ayer por la mañana en el Ciutat de Valencia. El céltico niega la acusación. Los clubes respaldan a sus respectivos futbolistas. Periodistas especializados madrileños aseguran que la Liga investigará lo sucedido y a la vez que el Comité de Competición, dependiente de la Federación Española, no actuará de oficio. El periódico valenciano Superdeporte revela que Lerma está meditando presentar una denuncia. Es un caso del que todavía no se sabía ayer si existe algún tipo de prueba videográfica.

El partido entre Levante y Celta había concluido sin que hubiese trascendido ningún enfrentamiento especialmente áspero entre Jefferson Lerma y Iago Aspas, al menos en la retransmisión televisiva. Pero el colombiano compareció en zona mixta para declarar en el micrófono de Gol: "Frente a cámaras quiere hacer como una denuncia. Creo que estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar, no". "Creo que...", afirma el jugador, aunque no se sabe si por incertidumbre o como coletilla, ya que inicia varias frases de esta forma.

Lerma sostiene que advirtió al árbitro, Alfonso Javier Álvarez Izquierdo, de lo que había sucedido: "El arbitro me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo. Creo que ya les tocará revisar vídeos en qué ocasión lo dice y a ver qué pasa". Hay una imagen que recoge el momento en que Lerma le dice a Álvarez Izquierdo: "Negro de mierda (como indicando que Aspas se lo acaba de llamar), amonéstalo por racista". Aspas se toca el cogote, donde ha recibido un golpe, y hace un gesto con la mano como negándolo.

Álvarez Izquierdo no recoge ningún tipo de incidencia en el acta. Isaac Fouto, periodista de Cope con fuentes fiables en el mundo arbitral, asegura que el barcelonés "dice no haber sido informado durante el partido y se ha enterado cuando el presidente del Levante ha bajado al vestuario". El Levante cuelga poco después un comunicado oficial en su página web: "Tras las declaraciones de Jefferson Lerma a la conclusión del partido que ha enfrentado al Levante y al Real Club Celta de Vigo, el Levante quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol".

Tras conocer las palabras de Jefferson Lerma y el comunicado del Levante, el Celta advierte que en pocos minutos ofrecerá su propia nota, en la que incluirá palabras de Iago Aspas. "Lo que se dice en el campo se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye", replica el moañés a través del departamento de prensa del Celta. Como postura oficial del club se añade: "El RC Celta desea remarcar su firme defensa del juego limpio y el respeto entre rivales, tanto dentro como fuera del campo, valores que son seña de identidad del club y que día a día ponen en práctica cada uno de los equipos celestes, del benjamín a la primera plantilla".

El intercambio de mensajes prosigue en las redes sociales, concretamente en Instagram. Jefferson Montero cuelga el logo de la campaña "No más racismo". Iago, una foto con Pione Sisto. No hace referencia explícita al caso. "Tres puntos trabajados con golito de mi amigo Sisto", escribe. Pero muchos interpretan que su imagen con su compañero negro es también un alegato.

Mientras Isaac Fouto revela que la Liga "hablará con Aspas y visionará los vídeos del partido para ver si es verdad" lo que Lerma afirma, otro periodista capitalino, Ramón Fuentes, comenta que el "Comité de Competición de la Federación Española no va entrar de oficio en la denuncia". No lo hizo en un precedente que también afectó a Lerma. Fue en el Real Madrid-Levante del 9 de septiembre. En el minuto 66, durante una discusión, Carvajal mencionó a Lerma en los siguientes términos: : "¡Que no le he dado hostia! ¡Gilipollas! ¡Puto mono de mierda!".

En este caso, que Lerma no recordaba ayer ("sí, lastimosamente sí", respondía a la pregunta de si era la primera vez que recibía insultos racistas en España), existían imágenes del lateral madridista pronunciando tales palabras. La posibilidad de que a Aspas le abran expediente y sea sancionado no solo parece depender de que haya evidencias de lo que el levantinista asegura, sino de que el centrocampista del Levante presente una denuncia ante Competición. En sus declaraciones a Gol no aclaró qué castigo solicita cuando le preguntaron qué le parecería justo: "No, ya tomarán las medidas otras personas. Yo no soy nadie para juzgar. Pero ese acto me ha tocado y eso no puede pasar". En Superdeporte anuncian, sin embargo, que "el internacional cafetero está dispuesto a tomar medidas y denunciarlo".