Pereiras vota la oferta del Celta por el 20% de los terrenos de la ciudad deportiva

La asamblea de comuneros de la parroquia mosense de Pereiras decide hoy si da el visto bueno al acuerdo con el Celta para hacerse con parte de los terrenos donde tiene previsto levantar su futura ciudad deportiva.

Los terrenos de Pereiras, que representan el 20 por ciento del espacio que necesita el Celta para levantar el proyecto, no generan ninguna clase de problema y, fuentes próximas a la negociación con el club vigués daban ayer por hecho que la asamblea respaldará la propuesta.

Los términos concretos del acuerdo no han transcendido y los detalles se facilitarán hoy aunque existe la plena confianza de que los comuneros aceptarán de forma unánime.

La luz verde de los terrenos de la parroquia de Tameiga, que representan el 80 por ciento del proyecto del Celta y se sabe exigen una negociación más extensa y compleja, no se ha encendido todavía, aunque fuentes próximas a la negociación afirman que "los trabajos están bien encauzados".

La comunidad de montes de Tameiga está ya a la espera de recibir la propuesta definitiva con la que convocar la asamblea. El interés de muchos comuneros por conocer la situación y las negociaciones que de forma oficial había llevado a cabo la directiva de la comunidad de montes, obligó a la directiva a emitir un comunicado a través de Facebook en el que se explicaba que aún no hay acuerdo con el Celta en gran medida porque no habían recibido la definitiva propuesta del equipo vigués. De hecho, la asamblea entre los comuneros de Tameiga aún no se ha convocado.

La comunidad de montes ha exigido al Celta una permuta de terrenos de ocho a uno (lo que les llevaría a recibir ocho metros por cada uno de los que necesita el Celta de Tameiga para su ciudad deportiva) y, además, que se resuelvan los problemas de los nacimientos de agua que la parroquia tiene en esos montes vecinales y de los que se abastecen.

Según explicaron los propios comuneros la propuesta inicial era un intercambio de 1 a 1 y el arrendamiento de una parte del monte para realizar un parque forestal como compensación. Esta propuesta inicial habría sido rechazada por la directiva, sin acudir a la asamblea, conscientes de que un trato en esas condiciones era imposible.

En la propuesta definitiva que se espera para los próximos días, el Celta ofrecerá a los comuneros un plan de abastecimiento de agua al no poder surtirse de los manantiales. Este proyecto está siendo estudiado. Así mismo el club también se pronunciará sobre la permuta, aunque no ha transcendido nada de los metros cuadrados que piensan ofrecer y la situación de los mismos. Esa será la propuesta que se lleve a la asamblea de los comuneros de Tameiga.

En el Celta se vive con relativa tranquilidad la situación y confían en llegar finalmente a un acuerdo con los comuneros de Tameiga gracias a la permuta de terrenos. Los planes en Plaza de España no cambian y mantienen su esperanza de que en unos meses comiencen las obras para construir su ambiciosa ciudad deportiva.