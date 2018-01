Unzué prepara cambios ante el Levante

"Esto no para", señalaba ayer Sergi Gómez en las redes sociales después de que el Celta cayese goleado en el Camp Nou y horas después acudiese a la ciudad deportiva del Barcelona para comenzar a preparar el partido de mañana ante el Levante en el Ciutat de Valencia (12 horas). "Caímos, pero nos levantaremos con más fuerza para seguir peleando en LaLiga", añadió el zaguero catalán mostrando las ganas del equipo por dejar atrás tan dolorosa derrota y enfocarse en la competición regular, a la que se llega al ecuador en esta jornada. Unzué prepara cambios en el once con respecto al que jugó el jueves el partido de Copa. En tierras valencianas se espera un Celta más parecido al que igualó con el Real Madrid en Balaídos el domingo pasado, por lo que los cambios afectarían a todas las líneas del equipo.

En la portería volverá Rubén Blanco, después de que Sergio Álvarez jugase los partidos de Copa. El guardameta de Catoira también lanzó proclamas en las últimas horas para superar el mal trago de la eliminación de la Copa del Rey: "Tenemos que recuperarnos cuanto antes para el partido del domingo".

También se esperan cambios en el eje de la zaga céltica, con opciones para Cabral y para Roncaglia, con lo que Sergi Gómez y Fontás se quedarían en el banquillo. La pareja de argentinos brilló ante el Real Madrid y es probable que Unzué los mantenga ante el Levante, sobre todo al primero.

El centro del campo también presentará novedades con respecto al partido del Camp Nou. Es casi seguro el regreso del Tucu Hernández al once céltico. Lobotka, a pesar de jugar el partido completo contra el Barça y estar más gris que de costumbre, parte con más opciones que Radoja para manejar la medular, a la que se añadirá Daniel Wass. El danés y Aspas ya no salieron en la segunda mitad del partido del jueves, una vez que los azulgranas dominaban en el marcador por un claro 4-0. El moañés volverá a formar pareja en el ataque con Maxi Gómez. El once lo completaría Pione Sisto, al que Unzué también relevó en la segunda parte del partido de Copa.

El atacante danés ha caído en su rendimiento, quizás motivado por los muchos minutos que acumula en la temporada (1.600 en 20 partidos). Ante el Barça, Sisto le regaló el balón a Luis Suárez para que el delantero uruguayo anotase el cuarto tanto de la noche.

El Celta necesita cerrar la primera vuelta del campeonato con una victoria que le aleje de los puestos de descenso (ahora a siete puntos) y le aproxime a la zona noble de la clasificación. Además, dejaría al Levante también muy atrás, pues ahora les separan cuatro puntos.

A este desplazamiento a Valencia, los célticos añadirán otro la semana que viene. La Real Sociedad espera a los de Unzué en Anoeta para iniciar la segunda vuelta de LaLiga.