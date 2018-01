Unzué: "Hay que hacer un partido de 10, casi perfecto"

Juan Carlos Unzué afronta el segundo asalto de los octavos de final ilusionado con la posibilidad de superar la elimiantoria, aunque reconoce que para eliminar al Barcelona el Celta tendrá que rozar la perfección mañana en el Camp Nou. "Hay que hacer un partido de 10, casi perfecto y contar con que ellos no tenga su mejor día para tener opciones. Yo creo que las vamos a tener", ha admitido el técnico céltico, que concede ventaja al rival pero promete presentar batalla.

"El Barça es favorito porque el resultado que tiene le sirve y juega en casa, pero las circunstancias son las que son y sé por experiencia que estos resultados te pueden generar alguna duda y espero que la tengan; nosotros tenemos que ir a ganar y espero que el objetivo sea claro y nos ayude a conseguirlo", ha señalado. Unzué ha anunciado que desplazará a Barcelona a todo su plantel pensando también en el partido de Liga del próximo domingo ante el Levante, en el que volverá a realizar rotaciones.

"La idea es hacer un bloque de dos partidos pensando que hay 72 horas de descanso; son dos alineaciones diferentes y los que tengan que jugar los dos partidos no serán los 180 minutos", ha explicado el preparador navarro, que afrontará el choque con la misma ambición que el jugado hace un mes en la Liga contra los azulgranas. "No tengo la idea de ir a un partido empatar, no tienes que hacer nada muy diferente aunque luego están los matices de cada partido", expuso. La idea no va a diferir de lo que hicimos hace un mes en Barcelona", ha asegurado.