El Celta espera retener a Daniel Wass

Felipe Miñambres aprovechó la presentación del lateral eslovaco Robert Mazan para hacer un amplio repaso de la actualidad del club con vistas al mercado de invierno. El director deportivo céltico confirmó que la prioridad es encontrar un sustituto de garantías para el sueco John Guidetti, presentado ayer como nuevo jugador del Deportivo Alavés, y que el club pretende que este fichaje se sustancie a través de una cesión con opción de compra. Miñambres informó de que, tras meses estancadas, el club ha conseguido desbloquear las negociaciones para renovar a Daniel Wass y se mostró optimista sobre la continuidad del jugador, no así con la del portero Sergio Álvarez, cuya ampliación de contrato depende de que acepte las condiciones de la oferta que el Celta le ha presentado por un año.

El responsable deportivo celeste se refirió también a la situación de Bongonda y Álvaro Lemos, que jugarán cedidos en el Zulte Wagerem y el Lugo, respectivamente, y habló también de otros nombres propios como Hjulsager, que podría salir cedido, el sevillista Correa, Denis Suárez o Rafinha Alcántara.

el delantero

La prioridad número uno de Miñambres este mes de enero es fortalecer la delantera. "Tras la salida de John, estamos en la búsqueda de alguien que nos pueda ayudar en la parte de ataque, que nos complete y nos haga más competitivos. Ésta es la idea, aunque la forma en que queremos que se produzca no es fácil y, a lo mejor, no se hará tan rápido como queremos , pero intentaremos que sea lo antes posible", apuntó. Y precisó: "Estamos viendo varios jugadores y con algunos tenemos negociaciones, veremos si fructifican". Entre las opciones que se contemplan están Joaquín Correa, del Sevilla, muy complicada tras la llegada Montella al banquillo nervionense, y el azulgrana Rafinha, también muy difícil. Denis Suárez, mientras, no está a tiro. "Tiene mucho talento y estoy seguro de que va a tener minutos con el Barça", aseguró. Igualmente, el ejecutivo céltico descartó la llegada de Sandro Ramírez. "El Everton nos ha transmitido que no sale", dijo.

renovación de wass

Una de las mejores noticias de la comparecencia de Miñambres es el vuelco que han dado las negociaciones para renovar a Daniel Wass, cuya continuidad parece ahora más cercana. "Llevamos algún tiempo hablando con él, incluso personalmente, y veo una buena progresión. Dependerá de él, pero lo veo contento y soy optimista. La verdad es que estamos mucho más cerca que hace algunos meses", aseguró.

lemos y bongonda

El Celta ultima el papeleo para proporcionar un nuevo destino a Álvaro Lemos y Theo Bongonda ante la falta de minutos que han tenido en el Trabzonspor turco y el Lens francés, respectivamente. Ambos volverán a ser cedidos. "Estamos terminando los trámites para su incorporación cedido al Zulte belga y con Lemos también estamos concluyendo el acuerdo para su desvinculación del Lens y que vuelva al Lugo", reveló Miñambres.

emre mor

Pese a que interesa a varios clubes, el Celta no contempla la salida de Emre Mor en este mercado de invierno. "Es un jugador nuestro. Sabemos que hay clubes interesados y, al jugar poco, quizás han hablado con su representante, pero ninguno de ellos se ha dirigido directamente a nosotros. Nuestra intención es que sea un jugador importante en el Celta", subrayó.

roncaglia

El director deportivo del Celta tampoco contempla la marcha de Facundo Roncaglia este enero. Aunque Unzué ha contado muy poco con el defensa argentino en lo que va de curso, el club valora su calidad y espera de él un buen rendimiento cuando juegue, como ocurrió el pasado domingo en el partido contra el Real Madrid. "Pensamos que es un jugador importante para nosotros. Esta temporada está jugando menos, pero creemos que es un gran jugador y esperamos que cuando salga haga un buen partido y esté en el nivel que todos esperamos", declaró.

hjulsager

La escasa participación del danés ha llevado al Celta evaluar la posibilidad de cederlo en este mercado. "Al no estar jugando, hay muchos equipos de Segunda División que han preguntado por él y es un tema que trataremos", explicó el ejecutivo astorgano.

feliz por renovar

El responsable de la parcela deportiva celeste se mostró, por último, "feliz" con su renovación con el Celta por dos temporadas más, hasta junio de 2020: "Estoy muy contento, feliz por levantarme cada mañana a trabajar con ilusión. Me siento bien en la ciudad y en el club, pero sobre todo me siento muy bien con la gente que trabaja conmigo. Son fenomenales. Da gusto trabajar con ellos y esto hace que cada día sea un estímulo para seguir trabajando en el Celta. Estoy contento, muy ilusionado y trato de aportar mi granito de arena para que el Celta sea un equipo cada vez mejor".