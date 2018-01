El Celta desafía el reinado azulgrana

El Celta estrena el año 2018 con el mayúsculo desafío de eliminar de la Copa del Rey al implacable FC Barcelona de Ernesto Valverde, defensor del título y líder invicto en la Liga, al que los de Juan Carlos Unzué reciben esta tarde (Balaídos, 19.00 horas, BEin La Liga) en el primer asalto de los octavos de final del torneo.

El conjunto celeste afronta el cruce decidido a mantener su idilio con la competición en las dos últimas temporadas, en las que alcanzó las semifinales tras tumbar a rivales de tanto fuste como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, e impulsado por el gran encuentro firmado el pasado mes en LaLiga en el Camp Nou, donde los celestes rebañaron un valioso empate tras poner en jaque al titán azulgrana.El saqueo de Riazor en el último derbi gallego y la decisión de Ernesto Valverde de reservar a Lionel Messi y a Luis Suárez, sus principales bazas goleadoras, y Andrés Iniesta, por decisión técnica, incrementan las expectativas de éxito del cuadro de Unzué, que buscará el triunfo con todo su empeño y recursos.

El preparador azulgrana sí ha incluido en la lista a Ousmane Dembélé, el fichaje estelar del pasado verano, aunque el atacante francés acaba de recibir el alta médica tras una grave lesión y aguardará su oportunidad en el banquillo con la idea de disponer de algunos minutos, si la situación de partido lo favorece. Las bajas por lesión de Samuel Umtiti y Paco Alcácer han propiciado la entrada en la convocatoria azulgrana de los canteranos Carles Aleñá y José Arnaiz. Rafinha Alcántara, mientras, también ha sido excluido de la lista por decisión del entrenador, lo mismo que Gerad Deulofeu, cuya marcha a la Serie A italiana parece inminente, y el marginado Arda Turan.

Juan Carlos Unzué es consciente de que sus opciones de pasar de ronda pasan por obtener un buen resultado en este primer asalto del cruce y no se va a dejar nada en el armero. A diferencia de Valverde, el preparador navarro abordará el choque con su arsenal ofensivo al completo. Con todo el plantel a su disposición, el técnico céltico solo ha excluido de la lista a John Guidetti, con pie y medio en el Deportivo Alavés, y a dos de sus descartes más habituales: el portero canterano Iván Villar y el danés Andrew Hjulsager.

Salvo por la presencia de Sergio Álvarez, que relevará a Rubén Blanco en la defensa de la portería, el once celeste no diferirá mucho del que conquistó Riazor en el último partido de 2017. Mallo, Cabral, Sergi y Jonny, la zaga de gala, formarán previsiblemente en la retaguardia. En medio campo, Lobotka llevará la manija del juego céltico, escoltado por Daniel Wass a su derecha y Pablo Hernández a su izquierda, sin descartar en este caso otras opciones como Jozabed o Brais Méndez. En ataque no se esperan sorpresas: Aspas, Maxi Gómez y Sisto conformarán el tridente ofensivo.

Con tanta ausencia y sin delantero centro de referencia por la exclusión de Suárez y la lesión de Paco Alcácer, el once de Valverde es toda una incógnita. Solo la presencia de Cillessen es segura en la portería. El danés estará arropado por una defensa de garantías (Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba), prácticamente la titular, salvo por la baja de Umtiti. En medio campo Rakitic, Busquets y Paulinho parecen seguros. La cuarta plaza de la medular se la disputan Denis Suárez, André Gomes y Sergi Roberto con aparente ventaja para el salcedano, muy motivado siempre que se ha enfrentado a su exequipo.

La ausencia de delanteros natos en la convocatoria parece dejar la punta de ataque en manos de Aleix Vidal, a quien Valverde está empleando esta temporada como atacante, y el delantero del Barcelona B José Arnaiz.