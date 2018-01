Unzué: "Dejar la portería a cero sería fantástico, ojalá lo consigamos"

Juan Carlos Unzué espera obtener mañana frente al Barcelona y resultado que permita al Celta solventar con éxito la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey la próxima semana en el Camp Nou. El escenario ideal, según el preparador celeste, sería no recibir goles mañana en el primer asalto del cruce, un objetivo "nada fácil", pero sobre todo " tratar de ganar el partido" para "tener opciones" de pase. "Dejar la puerta a cero sería fantástico, ojalá lo consigamos", ha destacado el técnico tras el último entrenamiento del equipo este mediodía en Balaídos.

El preparador celeste cuenta con que tanto Lionel Messi como Luis Suárez, de los que se ha dicho que podrían no estar en la expedición azulgrana que viaje a Vigo, estén mañana en Balaídos. "Siempre que no tengan a todos es bueno, pero mi sensación es que van a jugar porque las vacaciones han sido cortas y no les han cortado el ritmo. De todos modos, estoy preparado y cuento con que van a estar todos", ha apuntado. Y ha añadido: "Y si no están, el Barcelona tiene una gran plantilla y los que salgan nos van a exigir un partido de máximo nivel", ha apuntado.

Juan Carlos Unzué ha convocado para el choque contra los de Ernesto Valverde, a 18 jugadores, todos los disponibles, salvo a John Guidetti, cuya salida del Celta es inminente, Andrew Hjulsager y el tercer portero, Iván Villar.