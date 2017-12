Balaídos marcará tendencia en la Copa

La plantilla del Celta se muestra confiada en que a la tercera puede ser la vencida, que después de disputar dos semifinales consecutivas de la Copa del Rey puede llegar la tercera y optar de nuevo a un título que el club persigue con ahínco después de acariciarlo en tres ocasiones. El reto que le espera a los célticos en los octavos de final es mayúsculo porque se miden a un Barcelona ganador de las tres últimas ediciones de un torneo en el que suma más títulos que nadie en España. Obtener un buen resultado en Balaídos es lo que se proponen los celestes para presentarse en el partido de vuelta con opciones de eliminar al Barça.

A pesar de la complicada empresa para los de Unzué, el 4 de enero en Balaídos y una semana después en el Camp Nou, en el vestuario céltico reina la ilusión y la confianza en superar a un coloso, como ya hicieran con el Atlético de Madrid, primero, y con el Real Madrid, el curso pasado. Tras eliminar a los merengues, el Celta cayó en semifinales ante un Alavés que partía como víctima.

"El mazazo de la temporada pasada fue muy duro, pero creo que nos da aún más motivación para afrontar esta competición. Tenemos enfrente un rival muy duro, pero el equipo está con una espinita clavada en la Copa porque llevamos dos semifinales seguidas. La del año pasado fue muy dura y ahora estamos con muchísimas ganas e ilusión", explicó ayer Andreu Fontás desde A Madroa, antes de regresar a los entrenamientos tras seis días de descanso.

Tras eliminar al Eibar en noviembre pasado, los célticos inician el jueves 4 de enero una dura eliminatoria en octavos de final: "Nos ha tocado el Barça. Sabemos que no va a ser fácil, pero... por qué no pensar que es posible, por qué no podemos soñar. Si pasamos esta ronda, dejaremos fuera a uno de los máximos candidatos a levantar el título. No va a ser fácil, pero son dos partidos en los que vamos a tener que darlo todo para intentar sacarnos esa espinita que tenemos clavada en esta competición", incidió el zaguero catalán del Celta sobre el duelo contra su exequipo.

"Preferiría no volver a casa en la Copa, pero eso es lo que ha deparado el sorteo: un rival muy duro, muy complicado; pero intentaremos pelear la eliminatoria y estoy convencido de que tenemos la capacidad para hacerlo. Como siempre, hay que realizar un muy buen partido en casa, intentar sacar un buen resultado. Aunque sea difícil, estamos convencidos de que podemos hacerlo. Es un reto difícil, pero vamos a por todas", insistió Fontás en la sala de prensa.

De los posibles resultados del jueves y con los que el Celta afrontaría con esperanza el partido de vuelta en el Camp Nou, el futbolista de Banyoles se queda con "no encajar goles. Esa siempre es una buena noticia. Si conseguimos no encajar goles, tenemos jugadores arriba que marcan muchas diferencias también. Tenemos jugadores que en cualquier acción te pueden meter un gol, así que sería una gran noticia para nosotros no encajar goles en Balaídos".

Aunque Fontás cree que el Celta tendría más posibilidades de superar al actual líder de LaLiga si la Copa se jugase a partido único: "Podría ser más fácil, aunque también sería un rival muy complicado. A dos partidos, la eliminatoria pasa por sacar un buen resultado en Balaídos".

El último duelo entre celestes y azulgranas concluyó con empate a dos goles. Fue a principios de diciembre en el Camp Nou. Ese resultado, según el defensa del Celta puede "servir de alarma" para el Barcelona, "como también los últimos en los que hemos sacado algún resultado positivo ante ellos. Estoy convencido de que ellos tampoco quedaron contentos porque somos un equipo que les ha complicado algunas veces. A ver cómo se dan estos dos partidos, pero nosotros somos ambiciosos al máximo".

Aunque vienen de seis días de descanso y cuentan con pocos días para preparar la cita con la que estrenan 2018, Fontás cree que ante rivales de primera línea todo se simplifica en los preliminares porque "son partidos muy bonitos, que nos motivas aún más, que todos queremos jugar y da igual las fechas".

El Barça no recuperará a Messi y a Luis Suárez hasta el 2 de enero, por lo que no es segura su presencia en Vigo. Fontás asegura que el Celta preparará de igual forma el partido, sin pensar si jugará o no el astro argentino, al que el catalán ve capacitado para brillar incluso recién llegado de un viaje transoceánico como el que le espera a los dos azulgranas.

Aprecia Fontás que el equipo de Valverde es "muy efectivo: defendiendo bien, encajando pocos goles y siendo muy resolutivo. Es un súper equipo, con unos números casi inmejorables y que saca un gran rendimiento a los jugadores que tiene".

Pero tampoco escatima elogios al referirse al Celta: "Si nosotros logramos no encajar, tenemos jugadores arriba que marchan muchas diferencias también, que en cualquier acción pueden marcar, que pueden desequilibrar, generar muy fácilmente ocasiones y materializarlas. Así que sería una gran noticia para nosotros no encajar goles en Balaídos", afirma este portavoz de la plantilla celeste, que quiere seguir dando que hablar en la Copa.