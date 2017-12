Roncaglia abre la puerta a abandonar Vigo

Facundo Roncaglia aprovechó su viaja a Argentina para hablar de su futuro en el Celta, donde apenas cuenta para Juan Carlos Unzué. El internacional reconoció al diario Elentreríos la posibilidad de abandonar Vigo en el mercado de invierno que ahora se abre.

"Me quedan dos años y medio más de contrato con el Celta, y en ese sentido estoy muy tranquilo. Uno lo que quiere siempre es jugar y sabido es que en el mes de enero se abre el mercado de pases, por lo que veremos si surgen novedades interesantes. Seguramente analizaremos qué es lo mejor, tanto para mí como para el club, y tomaremos una decisión. Yo en España me siento bien y lo principal es que mi familia también se siente bien allí. Por lo tanto, cualquier decisión no depende solamente de mi", explicó Roncaglia antes de advertir que también le gustaría disputar el Mundial de Rusia, por lo que necesitará ser protagonista en lo que resta de temporada para poder volver a la Albiceleste.