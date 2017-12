Guidetti, Roncaglia y Hjulsager se replantean su futuro en Vigo

La suplencia está haciendo mella en algunos jugadores del Celta, que al no contar con oportunidades en el once se replantean su situación en el equipo de Juan Carlos Unzué, quien ayer reconoció que ha hablado del tema con John Guidetti, Facundo Roncaglia y Andrew Hjulsager ante la inminente apertura del mercado de fichajes de invierno. Además, el entrenador navarro añadió que seguirá contando con Maxi Gómez, que ultima su traspaso al Beijing Guoan chino, mientras el club no le diga lo contrario.

"Nadie del club me ha comunicado que no pueda contar con Maxi Gómez. Parece que se iba a ir hace un mes y nada se ha confirmado", explicó Unzué sobre el delantero uruguayo que con toda probabilidad se marchará en el mercado de invierno. Mientras tanto, el preparador pamplonica destaca la actitud del internacional charrúa: "No es fácil llevar esta situación con la edad que tiene. No ha cambiado su día a día".

En cuanto a la llegada de posibles refuerzos, sobre todo un lateral, Unzué dejó abierta la puerta a alguna incorporación, pero sin prisas: "Queda un mes de mercado y hasta el último día vamos a tener esa posibilidad. Estoy contento con la plantilla que tengo y si decidimos, junto al club, que podemos mejorar, no estaremos cerrados. Pero no es fácil [reforzarse] porque el nivel que tenemos ya es muy alto. Entiendo que no debería haber muchos cambios porque si no habrá que empezar un proceso nuevo y habría que adaptar a los nuevos", advirtió.

Además de Maxi, la relación de bajas en la plantilla céltica podría aumentar, pues futbolistas como Guidetti, Hjulsager y Roncaglia están molestos por su suplencia. Unzué admitió ayer que ha hablado con aquellos que menos juegan. "Me han hecho saber su papel en el equipo y me han preguntado cuál es su situación ante la apertura del mercado de fichajes. Yo quiero a todos los que tengo en la plantilla, otra cosa es que un jugador no esté feliz aquí, quiera cambiar de club y busque una salida. Pero esto tampoco es un tema exclusivo de entrenador y jugador", apuntó, en referencia a que la última palabra la tiene el club: si está dispuesto a desprenderse de jugadores con contrato en vigor como los tres mencionados.