A Coruña sube la temperatura

No hay grandes diferencias en la semana del Celta con respecto a cualquier otra de la temporada. Los jugadores viven con relajación las horas previas a un duelo que en A Coruña sí parecen vivir con mayor intensidad a juzgar por las declaraciones de sus jugadores o los ánimos en forma de pancarta de los Riazor Blues.

Hugo Mallo, convertido en capitán cerebral de este Celta, lo apuntaba ayer en su comparecencia pública: "Ellos lo están viviendo con mayor intensidad que nosotros" y recordaba que, tras tres derrotas seguidas en el derbi gallego, "el Deportivo siente que se juega más en este partido". Y es que el tono del clásico gallego es muy diferente en función de la ciudad en la que uno se sitúe. En Vigo nada ni nadie se sale del guión establecido. Las declaraciones van en el tono casi plano de anteriores ocasiones; la afición permanece silenciosa y el club mantiene su habitual perfil bajo.

En A Coruña en cambio la temperatura sube. Sin perder la línea que ha permitido que los últimos enfrentamientos entre clubes gallegos se hayan vivido con tranquilidad, es cierto que el Deportivo y el deportivismo han aumentado el "picante" con sus declaraciones y sus actos. Primero por el serial de pancartas que los Riazor Blues han paseado por el campo de entrenamiento del Deportivo -se supone que con el visto bueno del club que consiente la presencia de esos mensajes- con la idea de incentivar a los jugadores con frases de su rival. El primer día fue una afirmación (no textual y sacada por completo de contexto) de Juan Carlos Unzué; el miércoles, una de las clásicas afirmaciones de Abel Caballero y ayer, una de Iago Aspas en la que decía que el Celta "es el mejor equipo de Galicia". A esta campaña se han sumado algunos jugadores del equipo coruñés que esta semana han ido subiendo el tono de sus declaraciones mientras en Vigo continuaba la lluvia de tópicos. Luisinho, un clásico en estas lides, dijo que era "normal que el Celta se sintiese un poco importante por el hecho de visitar Riazor" y ayer Lucas Pérez, con enorme intención y demostrando que está al tanto de ciertas polémicas viguesas, respondió a Abel Caballero (que siempre anuncia la victoria del Celta en el clásico gallego). El delantero aconsejó al alcalde que "se preocupe de que no se le inunde Balaídos todos los años y que no se le vaya el Celta de la ciudad". También dio su opinión en relación a la pancarta que ayer se veía en Abegondo sobre cuál es el equipo más importante de Galicia: "La historia y los títulos están ahí. No hay mucho más que decir. No hay más preguntas, señoría".