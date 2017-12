Gustavo Cabral: "Hay que jugar el derbi con la cabeza tranquila y el corazón caliente"

A Gustavo Cabral le "pone" jugar en Riazor. Tras sobrevivir con River Plate en la Bombonera, desafiar con Racing a Independiente en el derbi de Avellaneda o vivir en Mestalla el duelo de máxima rivalidad valenciano, el curtido zaguero céltico afronta su séptimo clásico gallego decidido a lograr un triunfo que ponga distancia frente al eterno rival y reactive al Celta en la tabla antes de las vacaciones navideñas. Cabral prefiere que este primer clásico del curso se celebre en territorio enemigo y hasta celebra que la afición rival le espere para insultarle porque, lejos de intimidarle, la hostilidad ambiental saca lo mejor de sí mismo. El argentino admite la dificultad del reto y pide fidedlidad al estilo propio y paciencia para terminar con once sobre en el campo para para volver conquistar Riazor.

-¿Cómo anda de ánimos el plantel para afrontar el derbi?

-Bueno, después de una derrota siempre es bueno tener esta clase de partidos porque es un derbi, porque la semana es especial y la gente de lo hace sentir en la calle. Al fin y al cabo son tres puntos, pero el derbi tiene mucho que ver con los sentimientos y por eso es tan importante.

-A lo largo de su carrera ha jugado derbis de todo tipo. ¿Qué tiene de especial el clásico gallego?

-Es un derbi ciudad por ciudad: A Coruña contra Vigo. Hay un sentimiento especial en la gente por ganar este partido. A nosotros nos serviría para escalar un poco más de posiciones e irnos bien a casa y para la gente una gran alegría terminar el año con esta victoria, ganando en Riazor, en un campo difícil y contra el rival de toda la vida.

-Decía Juan Carlos Unzué tras perder contra el Villarreal que si no hubiera derbi este sábado habría que ponerlo. Pero perder en Riazor también podría dejar al Celta tocado para afrontar la que se le viene encima en enero.

-Exacto. Son tres puntos. Ganar nos acomodaría pero es verdad que si perdemos nos dejaría tocados. Después tenemos un calendario complicadísimo que empieza con el Barcelona en la Copa, después con el Real Madrid... un calendario que empieza bravo. Por eso tenemos que ganar. Trataremos de ser intensos, de tener todas nuestras alarmas prendidas, pero sobre todo tenemos que estar acertados. El acierto es fundamental y también estar atentos atrás.

-¿Esperaba llegar al derbi tan cerca del Deportivo en la tabla?

-Bueno, si hubiésemos ganado al Villarreal, la diferencia sería importante y estaríamos cerca de la zona de Europa. Pero la realidad es que tenemos 18 puntos y estamos cerca del Dépor. Si ellos ganan, nos empatarían en puntos, así que es un rival que tenemos que dejar abajo. Lo tenemos que dejar atrás y, como he dicho antes, nosotros escalar posiciones.

-El Celta ha jugado 16 partidos de Liga y ha perdido la mitad. Pero ha competido contra todos los rivales y las ocho derrotas que ha sufrido han sido por un solo gol de desventaja, lo que significa ha hecho algunas cosas bien y otras mal. ¿Qué es lo que hay que corregir ?

-Bueno, hemos corregido muchas cosas a nivel defensivo. Es verdad que atrás hemos tenido algunos problemas, sobre todo a principio de temporada. Hemos tenido problemas a pelota parada, de marcaje. Hemos corregido eso y creo que a nivel defensivo estamos trabajando bastante bien. Después, nos estamos precipitando a la hora de marcar. En este último partido contra el Villarreal tuvimos bastantes situaciones para haber marcado. El rival también las tuvo, pero si les hubiéramos hecho un gol, por lo menos habríamos empatado. Hay veces que el partido no sale bien y estás muy incómodo, pero hay que adaptarse. El rival a veces te sale a presionar arriba, entonces no te deja salir jugando y hay que buscar otras opciones. Cuando se puede jugar a nosotros nos gusta, nos gusta ser protagonistas. Pero, como dije, nos está faltando el último toque para terminar mejor las jugadas.

- Cuáles cree Cabral que pueden ser las claves para desequilibrar la balanza este sábado en Riazor?

-Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro estilo y a nuestra filosofía. Sabemos que nuestro estilo de juego daña mucho al rival: sacarle el balón, tenerlo, lastimarlo por los costados. Tenemos jugadores que desequilibran muy bien y hay que aprovecharlo. Debemos pensar solamente en nosotros, en hacer bien las cosas y no tanto en el rival. Es verdad que ellos tienen sus armas y debemos estar atentos en defensa, ser precavidos en algunas acciones y, sobre todo, terminar los once en el campo. En esta clase de partidos de tanta intensidad, terminar los once en el campo es fundamental. Tenemos que jugar el derbi con la cabeza tranquila y el corazón caliente.

- Suele decirse que en los derbis es clave manejar la temperatura emocional. No pasarse de revoluciones.

- laro, por eso digo que hay que jugar con la cabeza fría y el corazón caliente. Es así. Hay que ser intensos, pero saber que si hay alguna jugada o alguna injusticia que el árbitro cobra mal, tenemos que estar lo más tranquilos posible.

-Unzué se quejaba precisamente hace unos días de la gran cantidad de amonestaciones que el Celta ha recibido esta temporada por protestar y aseguraba que ya ha hablado con ustedes para que tomen cartas en el asunto.

-Nosotros también nos hemos dado cuenta de que no salimos beneficiados. Al fin y al cabo, el árbitro pita y no lo va a cambiar o es muy difícil que lo cambie. Entonces hay que estar tranquilos y no protestar tanto porque te perjudica. No hay que gastar energías en eso y tratar de estar lo más tranquilos. Cuando te cobran a favor, uno se pone contento, pero cuando te cobran en contra hay que estar tranquilos. Y si es una injusticia, levantar la cabeza y seguir adelante.

-Por razones obvias, Riazor es el estadio de la Liga que más aprieta al Celta. ¿Habrían preferido que este primer derbi de la temporada se jugase en Balaídos?

-A mí me encanta que me aprieten. Me gusta jugar en cancha visitante y mucho más si se trata de un derbi. Me gustaba cuando estaba en Racing y jugaba contra Independiente, cuando jugaba en la Bombonera con River o con el Levante en el campo del Valencia. Y ahora también me gusta ir a Riazor y que la gente nos esté esperando para insultarnos. A mí eso me enciende. En vez de achicarme, me hace crecer. Me encanta ese tipo de clima.

-¿Y qué le parece la pancarta que ayer desplegaron los Riazor Blues en Abegondo?

-Algo he oído, pero me parece que no tiene ninguna importancia. Nosotros no miramos hacia el otro lado, sino hacia adentro. Lo que ellos piensen no nos molesta y lo que ponga la pancarta no nos interesa. Nosotros miramos al Celta. Nos preocupamos de nosotros, de que nuestra gente esté contenta y de intentar darle una alegría.

-Una buena cosa es que el técnico tiene a su disposición a toda la plantilla para jugar el sábado en Riazor.

-Es importante, sí. Es bueno que tenga todos los efectivos a su disposición y que él decida poner a quien vea que esté mejor para jugar este partido y que le pueda responder dentro del campo de juego. Al que le toque, seguramente lo disfrutará y al que no le toque tendrá que empujar desde el banco o desde donde sea porque es un partido que todos queremos jugar y al que todos queremos aportar.

-Imagino que usted espera estar entre los once que salten al campo el sábado.

-Sí, pero esto al final siempre depende del entrenador, según lo que busque para el equipo. Mi ilusión es estar porque es un partido importantes de esos que a todos nos gustar jugar, pero hay veces que él busca otro tipo de jugador para determinados partidos.

-La mayoría de la plantilla conoce bien el derbi gallego. ¿Qué le han dicho a los nuevos ? Supongo desde el primer día se les ha dicho que si hay un partido que ha que ganar, ése es el derbi.

-Lo saben perfectamente porque la misma gente se lo hace sentir. La semana es diferente y seguro que se sorprenderán por que es un derbi muy bonito, tanto cuando se juega en Riazor como cuando se juega en Balaídos. Son partidos que se disfrutan mucho porque la gente te los hace sentir de un modo muy especial y seguro que están motivados y excitado para jugar.

-¿ Se respira ya ambiente de derbi en el vestuario?

-Sí totalmente. Ya se ve en los entrenamientos que todos estamos apretando para poder estar en este partido.

-El míster no acostumbra a dar la alineación hasta la charla previa al encuentro, con lo que el suspense se va a mantener hasta el final.

-Hay que apretar hasta el último entrenamiento para poder estar y después rendir en el campo de juego, que es lo que todos queremos, y traernos los tres puntos que nos sirven de mucho y la alegría de haber ganado el derbi.