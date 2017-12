La cantera celeste gana "O Noso Derbi" por goleada

La pujanza de la cantera del Celta volverá a lucir en todo su esplendor en "O Noso Derbi" este sábado en Riazor. El equipo vigués aportará al partido de máxima rivalidad del fútbol siete futbolistas formados en A Madroa; el Deportivo, ninguno. Siete a cero. En lo que se refiere a señas de identidad propia, el Celta vigués golea a su gran enemigo.

La cantera impulsó al Celta a Primera División y ha mantenido su protagonismo en la máxima categoría, a pesar de la venta en los últimos años de activos importantes como Santi Mina (10 millones) o Pape Cheikh (14). Desde el último ascenso a Primera División nada menos que 14 futbolistas criados en A Madroa han debutado en el primer equipo con los cinco técnicos que han pasado por el banquillo de Balaídos. No todos han tenido continuidad, pero el porcentaje de canteranos en el once titular del Celta no ha bajado en el último lustro del 40 por ciento.

Con Juan Carlos, como antes con Berizzo, Luis Enrique o Paco Herrera la cantera ha sido protagonista en el equipo celeste, que el sábado saltará al césped de Riazor con no menos de cuatro canteranos, todos gallegos, en su once: el portero Rubén Blanco, el lateral derecho y capitán, Hugo Mallo, el lateral izquierdo Jonny Castro y el delantero Iago Aspas. El marinense y el moañés ejercen, respectivamente, la primera y segunda capitanía del conjunto celeste.

A este cuarteto de lujo se añaden otros dos porteros, Sergio Álvarez e Iván Villar (aunque éste no estará en Riazor) y Brais Méndez, el último descubrimiento de la cantera céltica, a quien Juan Carlos Unzué ha concedido un inesperado protagonismo. El técnico navarro hizo debutar al mosense en el compromiso liguero contra el Getafe y le ha dado la titularidad luego frente a rivales de tanto fuste como el Barcelona o el Villarreal con muy buena respuesta del chico. Riazor puede ser el siguiente peldaño en su camino.

Además de Brais, aún con ficha en el filial pero a todos los efectos futbolista del primer equipo, otros dos chicos del Celta B, Diego Alende y Diego Pampín, se entrenan regularmente a las órdenes de Unzué, a la espera de una oportunidad que podría llegarles esta misma temporada.

La fecundidad de A Madroa contrasta con la improductividad de Abegondo, pues tras la marcha de Alex Bergantiños al Sporting de Gijón el Deportivo no cuenta con un solo canterano que aportar al próximo derbi. Cristóbal Parralo, técnico del cuadro blanquiazul, sí dispone en cambio en su plantilla de tres futbolistas nacidos en A Coruña, -el portero de Coristanco Rubén Martínez, el medio centro Pedro Mosquera y el delantero Lucas Pérez-, todos de formación ajena. Martínez proviene de la cantera del Barcelona, Mosquera se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y Lucas se inició en el Victoria y pasó por el Arteixo, el Órdenes, el Alavés y el Atlético de Madrid antes de debutar como profesional con el Rayo Vallecano. Rubén y Lucas serán titulares frente al Celta.