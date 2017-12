Guidetti no ha pedido marcharse

La continuidad de John Guidetti en el Celta está en el aire. Varios equipos de españoles, entre ellos el Levante y el Deportivo Alavés, han sondeado la posibilidad de hacerse con la cesión del delantero sueco el mercado de enero. Aunque por ahora no han llegado ofertas en firme, el club vigués quiere conocer la posición del jugador para tomar una decisión sobre su futuro.

El Celta desconoce qué tiene en mente Guidetti. El club no sabe cómo va a condicionar la previsible venta de Maxi Gómez al Beijin Gouan sus planes: si el incremento de sus expectativas de juego con la probable marcha del uruguayo al fútbol chino le animará a quedarse en Vigo o preferirá probar fortuna en un equipo le garantice más minutos.

Unzué, por ahora, cuenta con el punta sueco. "He hablado con él, me ha hecho sentir y saber esa impaciencia que tiene pero no me ha pedido claramente salir. No tengo ninguna queja de John", reveló el técnico, quien lamentó que la lesión sufrida por Guidetti a comienzos de temporada le haya perjudicado. "Esa lesión le ha marcado la temporada, y luego también está que sus compañeros están a un nivel muy alto. No tengo la sensación de que se haya entregado, aunque cuando hay un Mundial por delante a veces te entra la ansiedad de querer jugar más", explica.

El entrenador celeste asegura que está "muy contento" con la plantilla que tiene a su disposición, pero reconoce que es "corta" y "si alguien se va, tiene que entrar otro". Unzué se muestra además abierto a fichar un lateral izquierdo para apuntalar la defensa. "En el caso de la defensa, por el número de jugadores que tenemos podría entrar un nuevo jugador que nos aumente y mejore las opciones que tenemos", admite.