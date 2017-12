Varios equipos pretenden la cesión de Guidetti

La falta de minutos con el Celta ha puesto a John Guidetti en el escaparate a escasamente un par de semanas de la reapertura invernal del mercado de fichajes. Varios equipos de Primera División, entre los que figuran el Levante y el Deportivo Alavés, se han interesado en la situación del futbolista con la idea de incorporarlo a préstamo hasta final de temporada.

El interés por Guidetti fue confirmado ayer por el presidente celeste Carlos Mouriño, que negó sin embargo que existan ofertas en firme por el internacional sueco. "Ofertas no tenemos, es lo de siempre, desde que preguntan por un jugador hasta que se concreta algo, pasa mucho tiempo, pero sí que han preguntado", indicó el mandatario durante en la presentación del acto "Xuntos Construiremos o futuro" . El Celta no descarta la cesión de John Guidetti, pero no ha tomado por ahora ninguna decisión al respecto.

El futuro del delantero escandinavo esta en buena medida condicionado por el de Maxi Gómez, cuya venta al Beijing Gouan se sigue negociando y podría cerrarse en cuestión de poco tiempo, según dejó caer ayer el propio Mouriño, quien precisó que el cierre de la operación "depende de Maxi y del equipo [chino]" más que del Celta.

"La oferta está encima de la mesa. Cuando nos digan ahí vamos, hay que firmar, pero nos lo tendrán que decir ellos. Nosotros no podemos hacer nada, ni a favor ni en contra", expuso el dirigente.

La previsible marcha de Maxi al fútbol chino podría favorecer la continuidad de Guidetti, que sin el uruguayo en nómina mejoraría considerablemente sus expectativas de juego. Antes de tomar cualquier decisión, el Celta prevé reunirse con el delantero para conocer su posición. Una vez aclarado su futuro y el de Maxi Gómez, el club sopesará si acude al mercado para reforzarse en enero.

Carlos Mouriño fue tajante al asegurar que el club está preparado para reemplazar cualquier baja que pueda producirse en la plantilla. "Si hay salidas habrá entradas, seguro", confirmó el mandatario, que precisó: "Siempre estamos dispuestos a hacer las compras que el equipo requiera, pero para eso tenemos que tener el informe del entrenador. Cuando el míster nos diga si necesita algo y en qué puesto estaremos dispuestos para tratar de iniciar las conversaciones. Nunca nos va a coger de sorpresa porque el trabajo previo lo tenemos hecho".

Mouriño no descartó la posibilidad de reforzar el lateral izquierdo, la posición más desguarnecida del plantel, pero no confirmó (tampoco lo descartó) si el uruguayo Ayrthon Cougo, del Club Defensor, está en la agenda de la dirección deportiva.