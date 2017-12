Un penalti tonto deja al Celta sin premio en Valencia

Un penalti de los llamados "tontos" en los últimos compases del encentro negó al Celta un merecido premio en Mestalla. Los celestes se vuelven de vacío de su visita al Valencia (2-1). El tanto final de Dani Parejo desde los once metros sentenció a un equipo vigués que fue valiente en la casa del segundo clasificado. El Celta se repuso de una mala primera mitad, reaccionó y empató tras la reanudación gracias a Aspas el tanto inicial de Zaza. Pero el ´Tucu´ Hernández derribó a un atacante valencianista dentro del área en una situación sin aparente peligro. Los puntos se volatilizaron desde los once metros en un partido no exento de polémica. Munuera Montero no vio las faltas claras a Jonny y a Lobotka dentro del área local. El Celta, además, no solo perdió el choque. También se queda sin Hugo Mallo e Iago Aspas, que terminó muy enfadado con el árbitro, para recibir al Villarreal por acumulación de tarjetas.

El intercambio de golpes entre los dos contendientes fue una constante, especialmente en la primera mitad. El Valencia se erigió desde el principio como dueño del balón mientras que los visitantes apostaban sus opciones a la velocidad de Aspas y Sisto. Una fórmula similar a la de la semana pasada en el Camp Nou, cuando empataron contra el Barcelona. Las fugaces embestidas de los celestes contrastaban con los ataques más ordenados del equipo de Marcelino, sostenido por la dirección de Parejo y el juego entre líneas de Rodrigo.

El Valencia generó en el primer periodo mucho peligro a balón parado. El Celta concedió hasta siete saques de esquina en la primera mitad y al séptimo llegó el gol de Simone Zaza. El ariete italiano se anticipó a la defensa céltica en el primer palo e hizo imposible la estirada de Rubén Blanco. La respuesta celeste no se hizo esperar. Iago Aspas cabeceó en plancha un centro de Sisto que obligó a lucirse a Neto. El guardameta brasileño sacó una mano imposible. En el primer tiempo los vigueses reclamaron un contacto sobre Jonny dentro del área en el que el árbitro aplicó la ley de la ventaja.

El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para los intereses del Celta. Iago Aspas remachó a la red un rechace a un disparo de Maxi Gómez. Tablas en el marcador y medio partido por delante. Los vigueses, con la igualada, fueron valientes. La presión adelantada de los de Unzué desarboló al Valencia y otorgó la posesión al Celta. Sin embargo los celestes no llegaron a generar una oporunidad clara a excepción de un penalti no señalado de Kondogbia sobre Lobotka. Cuando faltaban diez minutos Pablo Hernández, en el vértice interior del área grande, dejó la pierna detrás del tobillo de Nacho Gil, que terminó derribado. Penalti completamente innecesario del chileno porque el centrocampista valencianista se había quedado sin opciones de crear peligro. Parejo no perdonó desde los once metros a pesar de que Rubén Blanco casi ataja un balón que finalmente se le escurrió. Cruel derrota de un Celta que dentro de una semana recibirá al Villarreal sin Aspas ni Mallo.

Ficha técnica:



Valencia: Neto, Montoya, Vezo, Paulista, Gayá, Carlos Soler (Nacho Gil, m.60), Kondogbia, Parejo, Andreas Pereira (Maksimovic, m.89), Rodrigo (Santi Mina, m.66) y Zaza.



Celta: Rubén, Hugo Mallo, Fontás, Cabral (Guidetti, m.84), Jonny, Pablo Hernández, Wass, Lobotka, Pione Sisto (Emre Mor, m.81), Iago Aspas y Maxi Gómez.



Goles: 1-0, m.28: Zaza. 1-1, m.46: Aspas. 2-1, m.81: Parejo, de penalti.



Árbitro: Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó por el Valencia a Zaza y Kondogbia por el Celta a Maxi Gómez, Hugo Mallo, Iago Aspas y Fontàs.



Incidencias: partido correspondiente a la décimo quinta jornada de Liga disputado en Mestalla ante 35.633 espectadores