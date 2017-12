Sergi Gómez intentará retrasar al verano la operación en el hombro

Sergi Gómez tendrá que someterse a una intervención quirúrgica para estabilizar el hombro que se dañó el sábado en el Camp Nou. En principio, los servicios médicos del Celta esperan retrasar la operación del central catalán hasta el final de la temporada y confían en darle el alta en dos o tres semanas. Así lo explicó esta mañana en A Madroa el jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José García Cota.

"Sergi sufrió en el Camp Nou una luxación de hombro que hubo que reducir en el campo, le hemos hecho pruebas y sabemos que había sufrido una luxación similar hace cuatro o cinco años. Tiene una serie de lesiones en el hombro que, aunque su evolución es buena y con un tratamiento conservador la baja no irá más allá de dos o tres semanas, nos hace pensar que pueda necesitar una cirugía en un futuro. En principio, no vamos a optar por ese tratamiento quirúrgico, a no ser que se repitan episodios similares como éste", indicó García Cota.

Los médicos esperan que el defensa céltico se reincorpore a los entrenamientos a finales de la próxima semana. "Lo estamos frenando porque la luxación no cicatrizó y a finales de la semana que viene se reintegrará al grupo para ver las sensaciones que tiene", comentó Cota, que calculó una baja de entre dos y tres meses en el momento que Sergi Gómez pase por el quirófano para solucionar su problema en el hombro que se volvió a dañar en el Camp Nou en una acción con Luis Suárez.

García Cota también habló de Roncaglia, quien reapareció ante el Barça tras dos meses de baja por una lesión muscular. "Su recuperación se retrasó más de lo esperado, evolucionó más lento de lo normal. En el partido se sentía lento, pero esto es algo normal, lo genera la inactividad", añadió el médico del Celta, quien dirigirá la clínica que el club abrirá en la nueva sede social de la calle del Príncipe.

Por último, Cota se refirió a Berizzo, exentrenador del Celta, operado días atrás en Sevilla de un cáncer de próstata: "Está bien y animado".