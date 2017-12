Barcelona - Celta | Unzué: "Tenemos que hacer un partido colectivamente perfecto"

Juan Carlos Unzué regresa mañana al Camp Nou decidido a plantar cara al Barcelona y obtener un resultado positivo en la cancha del líder, donde el equipo de Ernesto Valverde cuenta sus partidos por victorias. El entrenador del Celta asume la magnitud del desafío y reconoce su dificultad, que espera resolver con sentido colectivo del juego. "Tenemos que buscar la manera de hacer un partido colectivamente perfecto", ha advertido el preparador navarro tras el último entrenamiento del equipo antes de desplazarse esta tarde a la capital catalana. "Tenemos que atacar y defender juntos, necesitamos ese trabajo colectivo", ha añadido.



Unzué ha admitido que la visita a Barcelona es "especial" para él, no tanto por el partido en sí, sino por lo "anterior al partido y los recuerdos que tengo de allí" pero ha matizado que "en cuanto empiece será un encuentro como cualquier otro".



El entrenador celeste ha reconocido que el Celta necesitará "rozar la perfección" para superar a los azugranas y ha anunciado que ha encontrado la fórmula para contrarrestar la importante baja de Jonny, sancionado por acumulación de tarjetas, aunque no ha dado un sola pista sobre sus planes. "Tengo la solución pero no la voy a decir. Sería estúpido dar información el rival", ha señalado.