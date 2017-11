El Celta, a seguir soñando con la Copa

El Celta busca el pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Para ello, el equipo de Juan Carlos Unzué ha de defender esta noche en Balaídos (21:30 horas, Bein LaLiga) una ventaja de 1-2. Ese fue el resultado que obtuvo hace un mes en Ipurua ante un Eibar que viaja a Vigo sin apenas opciones de seguir vivo en este torneo. Tanto Unzué como Mendilibar apostarán hoy por los menos habituales en LaLiga. Así, ambos entrenadores anuncian onces muy distintos a los que ganaron al Leganés y al Alavés, respectivamente. En los locales destaca el regreso de Roncaglia, tras casi dos meses de lesión, y la recuperación de Guidetti, que el viernes sufrió un golpe en el calcáneo. Brais Méndez será el único jugador del filial que entre en la convocatoria, que se hará pública este mediodía. Los visitantes, en cambio, han recurrido a tres canteranos para cubrir las numerosas bajas en su plantilla.

Unzué evita dar por superada la eliminatoria y considera que el Celta no parte como favorito, a pesar de que el Eibar está obligado a marcar dos goles, como mínimo, para contar con opciones de alcanzar los octavos de final de la Copa. Los goles en campo rival valen doble.

Celta y Eibar llegan a esta cita copera con las mejores sensaciones desde que comenzó la temporada. Los celestes sumaron el viernes su segunda victoria consecutiva en casa y los azulgranas han encadenados dos triunfos en Liga. Estos resultados le han llevado al noveno y al decimocuarto puesto de la clasificación, respectivamente. Ahora le separan tres puntos.

Pero lo que cuenta en el compromiso de esta noche es que el partido de ida de esta eliminatoria de Copa penaliza mucho al Eibar, que necesita lograr una remontada para la que no va a contar con sus mejores jugadores. Tampoco el Celta recurrirá a su once titular, pero en Ipurua ya quedó patente la diferencia que existe entre ambas plantillas. De hecho, Unzué dijo ayer que los que jugaron en la ida se ganaron el derecho a repetir hoy en el once titular. Podrá presentar la misma alineación después de que Guidetti y Roncaglia recibiesen el alta médica ayer.

El defensa argentino no pudo jugar en Ipurua porque llevaba casi un mes de baja tras la lesión muscular que sufrió ante el Pachuca. La larga inactividad de Roncaglia invita a Unzué a no concederle el partido completo, por lo que apunta a que será suplente. Guidetti, en cambio, es el principal candidato para liderar el ataque. El sueco necesita oportunidades después de que Maxi Gómez se hiciese con la titularidad. El escandinavo marcó en Ipurua el gol de la victoria, después de que Cabral abriese el marcador y Enrich empatase.

Con Sergi Gómez todavía de baja por una lesión en el sóleo, en defensa jugarán los mismos que ante el Leganés: Mallo, Cabral, Fontás y Jonny. Se da la coincidencia de que también fueron titulares en Eibar.

En el centro del campo y en ataque es donde Unzué podrá refrescar el equipo con los menos habituales. Radoja, Jozabed y Brais Méndez, como en Eibar, parten con opciones de repetir esta noche. Lo mismo les ocurre a Emre Mor, Hjulsager y Guidetti.

Mendilibar, por su parte, se ha quedato sin Asier Riesgo, lesionado en el entrenamiento de ayer. El portero se une así a una larga lista de bajas: Fran Rico, Pedro León, Yoel Rodríguez, Iván Ramis y Cristian Rivera. Tampoco viajan a Vigo Dani García, Gonzalo Escalante e Iván Alejo por precaución.

Tres jugadores del filial eibarrés han entrado en la convocatoria: el guardameta Markel Areitio, Sarriegi y Julen Azkue. Se espera que el técnico de Zaldibar presente un once inédito en Vigo. Tal vez la principal novedad sea la titularidad del excéltico Charles Dias, que fue expulsado en Mendizorroza y tendrá que descansar obligatoriamente el fin de semana. En esa misma situación está el céltico Jonny, que no podrá jugar en el Camp Nou por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras tanto, el Celta quiere seguir soñando con la Copa del Rey.