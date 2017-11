Unzué recupera a Guidetti y a Roncaglia ante el Eibar

El Celta recupera a Facundo Roncaglia y a John Guidetti para el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Eibar, que se disputa mañana en Balaídos, a partir de las 21:30 horas. El zaguero argentino ha recibido el alta casi dos meses después de sufrir una lesión muscular ante el Pachuca mexicano. El delantero sueco, con un golpe en el calcáneo, también estará disponible para jugar. El técnico navarro anunció esta mañana en rueda de prensa que confía en los que ganaron hace un mes en el partido de ida en Ipurúa (1-2), por lo que no recurrirá a la cantera, salvo Brais Méndez, al que Unzué ya considera del primer equipo.

Aunque hasta mañana no dará la lista de convocados, Unzué dejó caer que podría repetir el once que ganó en Ipurúa hace un mes: "Los que jugaron en Eibar se ganaron la oportunidad y por qué no repetir. Va a haber cambios respecto al viernes. El problema que he tenido hasta ahora es que tengo que poner a once", apunta el técnico pamplonica.

"Va a ser un partido exigente por la forma de jugar del Eibar, que nos va a exigir. Necesitamos un gol y esa va a ser nuestra intención. No se siente "favorito", pero recuerda que tienen una ventaja ganada por derecho propio", sostiene el entrenador del Celta sobre un rival que llega a Balaídos después de ganar al Alavés en Mendizorroza.

El Celta, semifinalista en las dos últimas ediciones de la Copa del Rey, quiere llegar lejos en esta competición: "La Copa es una ilusión que me trae buenos recuerdos a mí y también al Celta. Notas que les ha dado muchas alegrías a los aficionados y les ha dejado un poco de resquemor".

Habló Unzué del estado de algunos de sus jugadores: "Facundo llega justo. Es difícil pensar que va a poder aguantar 90 minutos, aunque es un tipo fuerte. Lo ideal es ir cogiendo minutos conforme pasa el tiempo. Ojalá que podamos meterle poco a poco y que vaya adquiriendo esa progresión. Mor se ha recuperado bien y mentalmente está preparado para competir al cien por cien El problema de Hjulsager es la competencia. Los que juegan lo están haciendo a un gran nivel".

El entrenador del Celta defiende el cambio de formato de la Copa: "Viendo la cantidad de fechas y competiciones, creo que por el bien del espectáculo y de los jugadores sería mejor jugar a un partido".

Unzué revela que Diego Pampín tuvo un problema en el pie, en el metatarsiano, y que está siendo tratado para evitar el quirófano. "El tema de Pampín está siendo difícil para él con 17 años. Está para que creamos en él, pero considero que este partido no es el idóneo para contar con él".

Y de cara al mercado de invierno, el preparador del Celta no parece dispuesto a buscar refuerzos: "Es una plantilla corta, pero para dos competiciones es más que suficiente. En el filial hay gente que puede echar una mano en un momento dado. No es la intención sumarle jugadores a la plantilla".