Berizzo: "Quiero agradecer lo que pasó en Balaídos"

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, ha asegurado que se encuentra "bien" tras anunciar que padece cáncer de próstata y ha señalado que no quiere ser "el foco de atención" por ello, y ha agradecido a todo el mundo el "cariño" y la "confianza" que le han manifestado tras dar a conocer la noticia. El argentino mencionó de forma específica lo sucedido en el estadio Balaídos durante el partido contra el Leganés, cuando la afición céltica coreó su nombre en varias ocasiones -como en el minuto 6 de cada tiempo, en recuerdo a su dorsal como jugador-.

"Me encuentro bien. Entiendo que tengo que prestarle atención. Es una cosa que me cuesta, nunca pienso en mí, y menos en una situación así, no quiero ser el foco de atención por ningún motivo y mucho menos por este. Me pondré a las órdenes de los médicos. El partido de mañana lo encararé como todos y después, en la semana, me meteré de lleno en solucionar este tema", declaró Berizzo en la rueda de prensa previa al partido de hoy domingo ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas).

En este sentido, pidió que su enfermedad se mantenga en el ámbito privado. "No soy una persona a la que le guste hablar de sí mismo ni victimizarme en una situación así. Es un contratiempo que hay que solucionar, como mucha gente atraviesa, y yo soy uno más. Tengo un trabajo especial, soy una persona pública, pero hay cuestiones que prefiero resolver en la intimidad, así que hablemos de fútbol", pidió a los periodistas.

Sin embargo, el técnico argentino tuvo palabras de agradecimiento para todos los que le han deseado lo mejor en estos momentos. "Quisiera agradecer todas las muestras de cariño, lo que pasó ayer en Balaídos, las declaraciones de mucha gente que conozco y que no conozco. Quisiera agradecer al Sevilla, a su presidente, al Consejo, a sus empleados, a mis jugadores, a la gente que trabaja conmigo el apoyo, el cariño, el respeto a mi trabajo y la confianza en mi trabajo respecto a este contratiempo que me obliga a prestarle atención", subrayó.

"Las muestras de cariño quiero devolverlas con un 'gracias' verdadero. Tengo la energía puesta en encararlo, en resolverlo y en estar pronto listo y comprometido con mi trabajo, que es lo que me encanta hacer y a lo que me debo. Quisiera agradecer al club la confianza en mí para imaginar un futuro juntos. Intentaré regresar lo antes que pueda para volver a pararme al lado del campo para ayudar a mis jugadores", continuó, afirmando que no quería "distraer la atención" del duelo ante el Liverpool y que por eso no lo anunció hasta el día siguiente.

Además, el de Cruz Alta negó que diese a conocer a los jugadores la noticia durante el descanso ante los ingleses, y aseguró que ya lo sabían de antes. "Les agradezco cómo jugaron una segunda parte emocionante. Me ha emocionado muchísimo cómo jugaron al fútbol, con el corazón por delante. Quisiera decir que yo en el entretiempo no apelé a una situación delicada como esta. Tengo el suficiente tacto para comprender que está en otro plano y solo jugábamos un partido de fútbol. Se enteraron mucho antes", expresó.