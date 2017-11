Juan Carlos Unzué: "Tres puntos con todo merecimiento"

Juan Carlos Unzué se marchó de Balaídos convencido de que su equipo había logrado la victoria en un partido que se le puso de cara al Celta tras el penalti que anotó Iago Aspas, después volvió a fallar claras ocasiones de gol y permitió que duelo se mantuviese abierto hasta el final y el Leganés estuvo a punto de impedir que los célticos sumasen la segunda victoria consecutiva en casa. No conseguía los celestes esa racha desde el pasado mes de enero, con Berizzo.

"Es positivo ganarlo, a pesar del sufrimiento, porque tienes la sensación de que has hecho menos de los que hicimos realmente. Le hemos creado ocasiones claras de gol al equipo que mejor juega sin balón de LaLiga, pero no hemos hecho el último pase de calidad y eso hace que el rival vaya pensando que nos podía pasar otra vez lo de dejar escapar la victoria en los últimos minutos. Gracias a dios conseguimos los tres puntos con todo merecimiento", manifestó un satisfecho Unzué por un resultado que aleja a los problemas.

Agradece el entrenador navarro que su equipo no tirase por la borda la ventaja en el marcador, como sí había ocurrido otras muchas veces durante este curso. "La mejor medicina para este tipo de situaciones es que no se vuelvan a repetir. Ya nos pasó cuando nos hemos puesto por delante en otras ocasiones y hoy logramos aguantar durante muchos minutos", recordó Unzué.

El Celta, además, logró mantener su portería a cero por tercera vez esta temporada. Unzué también destaca el buen trabajo defensivo de su equipo para frenar, sobre todo a Amrabat: "Creo que hay una progresión defensiva y el partido que se ha dado ha venido propiciado porque el juego de ataque nuestro era bueno. Nuestra línea defensiva ha estado a muy buen nivel", insistió el entrenador del Celta.

Relacionó con el juego el malhumor mostrado por Guidetti, que fue de nuevo suplente. "Estaba enfadado porque recibió un golpe. La competencia es grande y el nivel de la gente que juega es buena. Cada vez tiene que hacer un poco más y mañana me tiene que demostrar en el entrenamiento que quiere seguir jugando. Con esta plantilla no es fácil hacer el once", comentó antes de justificar la suplencia de Pablo Hernández: "No tenía ningún problema y entendía que era un partido donde no nos iban a apretar tan arriba y que íbamos a tener la pelota. Entendí que estaba más para Jozabed que para el Tucu, que es un jugador importante para nosotros".