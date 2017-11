El Celta quiere romper su irregularidad

La irregularidad es la característica predominante del Celta en LaLiga en los últimos tiempos. El equipo vigués acumula casi once meses sin sumar dos victorias seguidas en casa y cerca de ocho sin encadenar un par de triunfos en la competición doméstica. Esta noche, ante el Leganés (Balaídos, 21 horas, Bein LaLiga), al equipo de Unzué se le presenta la oportunidad de regalar la segunda alegría consecutiva a su afición, después de superar en el anterior compromiso en Vigo al Athletic Club (3-1).

El reto no parece fácil, pues el entrenador céltico advirtió ayer de que su equipo afronta esta noche el partido más difícil de lo que va de curso, a pesar de haberse enfrentado ya a rivales como Atlético de Madrid o Sevilla, aspirantes a ocupar alguna de las cuatro primeras plazas al concluir el campeonato.

Ayer, además, se conocía la baja para el compromiso de hoy de Sergi Gómez, su defensa central más destacado en las últimas jornadas, debido a un problema muscular, por lo que el equipo celeste se queda en mínimos en la retaguardia. Facundo Roncaglia ha de esperar una semana más para recibir el alta médica, por lo que Unzué sólo dispondrá de con cuatro zagueros específicos para recibir al Leganés.

La novedad entre los célticos es Emre Mor, recuperado de su tobillo, pero el turco no parece contar debido a su larga ausencia para el once titular, al que podría volver Nemanja Radoja, en detrimento de Stanislav Lobotka. En ataque no se esperan cambios, con Maxi Gómez repitiendo como referencia en punta, escoltado en las bandas por Iago Aspas y por Pione Sisto.

Al Celta le cuesta encadenar victorias en LaLiga de un tiempo a esta parte, acentuado el problema desde que el curso pasado tuvo que repartir esfuerzos en tres competiciones. Las dos últimas victorias seguidas en casa se remontan a enero, cuando en la decimoséptima jornada ganó al Málaga (3-1) y quince días después al Alavés (1-0), contra el que poco más tarde se jugaría el pase a la final de la Copa del Rey. Entre marzo y abril, sin embargo, sumó dos triunfos seguidos: ante el Deportivo (0-1) y la UD Las Palmas (3-1). Ahí acabó por el momento su racha de encadenar dos triunfos e Liga, algo que tampoco ha podido obtener esta temporada en las cuatro ocasiones que se le presentó la oportunidad a los de Unzué.

El Leganés vuelve a Vigo después de obtener en Balaídos el primer triunfo de su historia en la máxima categoría. Fue en el partido que abrió la temporada 2016-17. Víctor Díaz, que ahora juega en el Granada, fue el protagonista del segundo triunfo de los pepineros en el estadio vigués, pero el que quedará para siempre en el recuerdo del club madrileño que preside Victoria Pavón. La anterior victoria del Leganés ocurrió en 2001, en una eliminatoria de Copa. El Celta respondió a ambas derrotas en casa con sendas victorias en Butarque (0-2, el curso pasado, con goles de Guidetti y de Lemos), por lo que el duelo de esta noche servirá, además, para romper esa igualdad.

Celta y Leganés se presentan a esta cita con sensaciones parecidas, después de caer ante el Sevilla y el Barcelona, respectivamente, a pesar de dejar muy buenas impresiones con su juego, pero por desperdicias ocasiones claras de gol, sobre todo los de Unzué, que volvieron a dejarse remontar un marcador favorable con el séptimo tanto del uruguayo Maxi Gómez.

Los de Garitano plantean duelos muy cerrados, sin dejar espacios al rival. Para Unzué, el Leganés es el mejor equipo sin balón, por solidaridad y juego posicional. A esas características no suele adaptarse bien el conjunto vigués, que intenta superar esas carencias con un destacado avance en explotar las jugadas de estrategia, donde Pione Sisto se erige en un consumado maestro y ya es el máximo asistente del campeonato español.

En Balaídos coinciden hoy el cuarto equipo más goleador, el Celta (con 23 tantos), y el cuarto menos goleado, el Leganés (con 11).

La baja de Sergi Gómez, debido a una elongación en el sóleo de la pierna izquierda (con una previsión de ocho días para recuperarse), permite el retorno de Andreu Fontás al once titular, por lo que por delante del portero Rubén Blanco se situarán Mallo, Cabral, Fontás y Jonny. Unzué, que dejó caer ayer la posibilidad de realizar algún cambio, podría dar entrada a Radoja por Lobotka, por lo que el serbio completaría la línea de medios con Pablo Hernández y Daniel Wass. En ataque, y salvo sorpresas, Aspas y Sisto partirán desde las bandas, con Maxi Gómez como ariete.

Garitano, por su parte, no puede contar con Claudio Beauvue porque en el contrato de cesión el Celta incluyó una cláusula que prohibe jugar al guadalupeño contra el equipo con el que tiene contrato hasta junio de 2021. El técnico vasco podría repetir el once que cayó ante el Barcelona, aunque Rubén Pérez no completó el entrenamiento de ayer por problemas físicos y es probable que su lugar en el doble pivote lo ocupe Gerard Gumbau, que se formó en la cantera del Barça. Además de Beauvue, se pierde la visita a Balaídos el extremo canario Omar Ramos, que aún no se ha recuperado de sus problemas físicos. El excéltico José Naranjo apenas juega. El atacante andaluz suma 90 minutos en Liga, repartidos en tres encuentros.

El Leganés, que se convirtió en la revelación del arranque del curso, vio frenada su carrera hacia los puestos europeos después de caer ante Sevilla, Valencia y Barça. Del compacto bloque que maneja Garitano destacan el pivote brasileño Gabriel Pires, el centrocampista argentino Alexander Szymanowski y el delantero marroquí Nordin Amrabat (ex del Málaga). Ante un complicado rival, el Celta busca romper su irregular trayectoria del último año en LaLiga.