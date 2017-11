Celta de Vigo | Unzué: "Es el partido más difícil de lo que va de temporada"

El Celta pierde por lesión a Sergi Gómez y recupera a Emre Mor para el partido de mañana ante el Leganés (Balaídos, 21 horas), correspondiente a la decimotercera jornada de Liga. Para Juan Carlos Unzué, el conjunto céltico afronta la cita "más difícil" de lo que va de temporada porque considera que los de Asier Garitano son los que más pericia muestran sin balón en la máxima categoría. El técnico navarro cree que su equipo ha sumado menos puntos de los que merece y se niega a criticar a los árbitros por los errores que puedan cometer porque le parece una actitud "ventajista". La lista de convocados se conocerá mañana, tras la suave sesión de entrenamiento que el equipo celeste realizará antes del almuerzo.

Unzué quiso dedicar a Berizzo las primeras palabras de la rueda de prensa que esta mañana ofreció en Balaídos: "Quiero mandar un mensaje de ánimo y mucha fuerza a Berizzo y no tengo duda de su fuerza de voluntad para superar esta situación; y si algún club le va a hacer sentir ese ánimo va a ser el Celta. Le mandé un mensaje personal, pero sé que estos días no son fáciles de llevar y necesitas que le gente te apoye pero también necesitas un poco de tranquilidad".

El preparador del Celta adelantó el alta médica de Emre Mor y apuntó que la de Roncaglia se retrasa para la semana que viene, aunque desconoce si el argentino podrá regresar el martes ante el Eibar en Copa o el sábado que viene en el Camp Nou en Liga. La sorpresa en el parte médico es la presencia de Sergi Gómez, que sufre una elongación del sóleo de la pierna izquierda, y es baja para mañana. Con el resto de la plantilla disponible, a la que se añade Brais Méndez, Unzué habla de la dificultad del duelo ante el Leganés, que vuelve al estadio donde la temporada pasada debutó en Primera División con una victoria. "Mañana tenemos el partido más difícil de lo que llevamos de temporada porque el Leganés es un rival que sin balón es el mejor de la categoría. Tienen un trabajo colectivo muy bien ejecutado y lo más importante es que tienen una solidaridad enorme los once jugadores. Eso les hace ser un rival difícil. Su nivel en cuanto a jugadores ha aumentado con respecto a la temporada pasada. No es casualidad que estén en la clasificación con 17 puntos, pero tengo plena confianza en mi equipo y no serán menos en solidaridad. Además, confío en el apoyo de la afición para sacar adelante este partido".

En el análisis del rival de mañana, Unzué subraya el juego sin balón de los de Asier Garitano: "Ellos fían gran parte de su juego a las transiciones cuando roban el balón, pero tenemos que tener una buena organización y los menos errores posibles para estar equilibrados".

Beauvue, cedido por el Celta, no estará en Balaídos porque en su contrato se incluyó la "cláusula del miedo", pero sí jugará Amrabat, un futbolista que apenas necesita de los compañeros para crear peligro. "Beauvue les ha aportado cosas diferentes a lo que tenían. Amrabat puede jugar por dentro y por fuera, pero no tiene el remate y la llegada de Claudio. Correrán más al espacio con Amrabat, cuya presencia nos obliga a añadir pequeños matices en defensa pero no a cambiar el dibujo", comentó Unzué, que tendrá que prescindir de Sergi Gómez, el central que más en forma física estaba en estos momentos. Al once volverá Andreu Fontás, que formará pareja con Cabral.

A pesar de que el Celta se encuentra en la parte baja de la clasificación, con 14 puntos en doce jornadas, el entrenador del conjunto vigués se muestra satisfecho: "El rendimiento del equipo ha sido bueno, a pesar de algunos malos resultados". Tampoco parece muy preocupado por la facilidad con la que su equipo pierde la ventaja en el marcador en los minutos finales. "El otro día [en Sevilla] es una remontada diferente: creamos tres o cuatro ocasiones claras que no acertamos. El equipo ha sido capaz de no rendirse y los partidos se han perdido por la mínima".

Afirma que "las urgencias" del Celta por sumar puntos "son las mismas" siempre, sin tener en cuenta los resultados anteriores: "Siempre pienso que el siguiente partido hay que ganarlo y no tengo duda de que vamos a hacerlo bien, a pesar del calendario que tenemos por delante. Siempre hay motivos para ser ambiciosos y no vamos a dejar de serlo en un club que lo ha sido habitualmente. Puede ser que el equipo esté por debajo de su nivel en cuanto a puntos. Yo pensaba que debíamos estar con algún punto más, pero las circunstancias son las que son. Cuando el equipo ha sido capaz de generar resultados, pensamos que algo se está haciendo bien. Ojalá sigamos teniendo la oportunidad de ir por delante en el marcador en todos los partidos porque eso cuesta mucho lograrlo y es muy positivo".

El Celta, junto al Atlético de Madrid y el Real Madrid, no se ha beneficiado por el momento de ningún penalti a favor. Unzué le resta importancia al dato y defiende a los colegiados: "No me gusta hablar de los árbitros porque me parece muy ventajista y porque siento que no nos va a dar nada. No estamos donde estamos por los árbitros, sino por nuestras propias actuaciones. No quiero buscar justificaciones en algo que no puedo controlar".

Por último, el entrenador navarro habló de Maxi Gómez, con una oferta muy tentadora para marcharse al fútbol chino en enero. Ve a su jugador tranquilo y sin síntomas de que le afecte la situación: "Esta semana no he hablado con él de este tema. Os puedo asegurar que da la sensación de que esto no va con él. Veo al mismo Maxi del primer día y es algo para elogiar en un futbolista joven. Está preparado para hacerlo como hasta ahora".