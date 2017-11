Jonny Castro: "Nosotros perdonamos y el rival no"

Jonny Castro lamentó que mala suerte frente al marcon contrario privase al Celta de un mejor resultado en el Ramón Sánchez Pizjuán. "En cuanto a juego y ocasiones nos merecimos mucho más, mínimo un empate, pero el fútbol es así y a veces perdonas y no te perdonan", manifestó tras el choque el zaguero canterano, que añadió: "Hemos tenido muchas ocasiones claras y al final no han querido entrar, evidentemente, si hubieran entrado, el resultado habría sido otro. El fútbol es así. Por suerte o por desgracia, cuando la tienes hay que meterla porque si no equipos como el Sevilla, que es un gran club, no perdonan".

A diferencia de otros compañeros, Jonny no quiso cargar las tintas contra el arbitraje del madrileño Del Cerro Grande. "No voy a comentar nada sobre esto. Al final son decisiones muy rápidas que toma el árbitro y contra eso no se puede hacer nada", dijo Jonny que, pese a la derrota, considera que el Celta sale reforzado del partido "porque hemos dado muy buena imagen y hemos competido contra un grande. Está claro que ojalá hubiera sido con una victoria pero de nada sirve lamentarse. Lo mejor es sacar lo positivo de este partido".

Brais Méndez lamentó también la mala puntería de Celta. "Estuvimos bien en muchos aspectos. Ha sido una pena encajar dos goles, pero bueno, el equipo creó ocasiones y estuvo serio. Creo que hicimos un buen partido", declaró.