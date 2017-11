Juan Carlos Unzué: "Solo estoy enfadado por fallar tantas"

El entrenador del Celta, Juan Carlos Unzué, resaltó tras el 2-1 que encajó en el campo del Sevilla que su equipo elaboró muchas y claras oportunidades para marcar, aunque puntualizó que "el fútbol consiste en crear ocasiones, pero luego hay que meterlas porque de lo contrario no sirven para nada".

"Esa es la única razón por la que puedo estar enfadado. Hemos sido un equipo con bastantes ocasiones y me cuesta recordar otro partido con tres o cuatro como éstas de hoy y que no las hayamos metido. Pero bueno también otros días hemos sido mucho más efectivos y hemos ganado partidos que habían estado más equilibrados. Éste no es que no lo haya estado y en la segunda parte hemos tenido esa actitud para crear oportunidades muy claras. Pero el fútbol consiste en crearlas pero sobre todo meterlas, en hacer goles", señaló el técnico navarro en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Unzué relató que el "partido fue de alternativas, con bastante agresividad física, de tensión, de ir hacia adelante, de intentar ganar por ambas partes. Ha sido un partido entretenido, con alternativas".

El que fuera portero del conjunto hispalense durante siete años insistió en que al margen de las alternativas que había tenido el partido no tiene "duda" de que, en cuanto a ocasiones, el Celta fue superior. Analizó los muchos posibles resultados que se pudieron dar en el partido comentando que "sí, es lo que hemos hablado, un partido de muchas alternantivas. Ha habido mucha agresividad desde el punto de vista físico, de la intención de ir hacia adelante y hacerle gol al rival, de intentar ganar el partido por parte de ambos; y esto ha hecho que creásemos oportunidades tan claras, aunque es cierto que ellos han conseguido crearlas incluso antes de que nosotros marcásemos el gol, cuando hemos estado muy efectivos. Después con el remate de cabeza de Maxi podíamos haber hecho el 0-2 pero pensar en eso ahora no sirve".

No se sintió superior por completo al Sevilla pero sí "en cuanto a ocasiones de gol creadas no tengo ninguna duda y creo que está a la vista, pero al final esto consiste en meter uno más que el contrario y el Sevilla lo ha conseguido"

También fue preguntado por la labor arbitral, y señaló que su "forma de actuar" en este aspecto es la de no opinar, aunque sí espera que al final de la temporada estén equilibrados los errores y los aciertos a favor y en contra.

Unzué, en este sentido, dijo que el VAR (videoarbitraje) puede ayudar, aunque con el matiz de que sea un sistema que no haga "perder el ritmo del fútbol".