Juan Carlos Unzué: "No me oiréis quejarme de los que me faltan"

Juan Carlos Unzué restó ayer importancia a las bajas de Emre Mor y Facundo Roncaglia y aseguró que el Celta alineará un equipo competitivo para intentar vencer esta tarde al Sevilla en el reencuentro con Eduardo Berizzo en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El entrenador del Celta celebró el buen momento físico y anímico de los internacionales celestes tras los partidos de selecciones y precisó que todos ellos llegan al choque en plenitud de facultades. "No me vais a oír quejarme de que me faltan jugadores. No quiero perder energía en lo que no puedo cambiar. Somos los que somos, pero no tengo duda de que vamos a ir al Sánchez Pizjuán a competir contra todo el potencial del Sevilla, que es muy grande", destacó el preparador navarro en la rueda de prensa previa el encuentro.

Unzué celebró lo bien que le han ido las cosas a sus internacionales durante este último parón de selecciones. "A nivel físico no tenemos ningún problema y a nivel mental los veo muy contentos: Pione y Guidetti por la clasificación [para el Mundial] que Iago [Aspas] ya tenía conseguida; y Lobotka hizo un gol en uno de los partidos. Ojalá todas las salidas y vueltas de la selección fuesen como ésta", manifestó.

El técnico celeste admitió que resultará "difícil" sorprender al Sevilla, del que destacó su agresividad y buen trato al balón. "Con todo lo que los entrenadores analizamos a los rivales en el fútbol español no es fácil sorprender. Nos vamos a enfrentar dos muy buenos equipos que quieren la pelota y que van a intentar ganar el partido. Espero que se vea un gran espectáculo y que consigamos la victoria", declaró.

A juicio de Unzué, el Sevilla se encuentra en un proceso de cambio y se parece cada vez más a lo que su técnico espera del equipo. "Conocemos los equipos de Berizzo, que son agresivos. Están en un proceso de cambio, seguramente hay ideas que quiere mantener, pero también voy viendo una evolución en su comportamiento, cada vez más parecido a los equipos de Berizzo", apuntó.

El preparador celeste confirmó la oferta china por Maxi Gómez, al que ve "bien" y "apto para jugar" , y quitó importancia a las quejas de John Guidetti, que calificó en Suecia de "insostenible" su suplencia en el Celta. "Según mi experiencia, suele ser muy típico que los jugadores hagan de declaraciones cuando salen a sus países. Lo que yo tengo claro y lo que más de interesa de John o de cualquier otro jugador es más lo que hace que lo que dice. Ya antes del partido de Eibar dije que tenía muy buenas sensaciones con él y con su rendimiento y, a día de hoy, puedo decir lo mismo", indicó Unzué, que apostilló: "Él sabe que tiene una gran competencia, pero la competencia es lo que nos hace crecer día a día y estoy seguro de que él va a dar el máximo para intentar jugar cada vez más minutos".