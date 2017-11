"La oferta de Maxi está sobre la mesa"

El traspaso de Maxi Gómez al Beijing Guoan es cuestión de semanas pero el entrenador del Celta no se quiere pronunciar si solicitará un refuerzo al club cuando se produzca la marcha del delantero uruguayo. Juan Carlos Unzué cuenta en la plantilla con dos recambios de garantías para la posición de ariete: Iago Aspas y John Guidetti.

Unzué confirmó ayer la existencia de una millonaria oferta del Beijing Guoan, de la Superliga de China, para hacerse con los servicios de Maxi Gómez, con el que mantuvo una charla sobre este asunto antes del entrenamiento de ayer en Balaídos. Sin embargo, el preparador navarro no quiso desvelar el contenido de la misma. El precio del traspaso del uruguayo rondaría los 20 millones de euros, con un importante incremento en la ficha del joven futbolista.

"La oferta está sobre la mesa, no es algo que tengamos que esconder. Pero mientras el club no me diga lo contrario, [Maxi Gómez] es jugador de la plantilla y las sensaciones que él me ha mostrado, tanto haciendo como diciendo, está en relación con lo que ha hecho en estos últimos meses", dijo el preparador del Celta en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

"Es una decisión de club. No me han pedido mi opinión en este tema, pero siento que es una clara responsabilidad del club. Y a partir de ahí, si termina dándose su salida, buscaremos soluciones. Yo estoy contento con su rendimiento, no podía ser de otra manera. Si esa oferta ha llegado es porque lo está haciendo bien aquí", explicó sobre la situación de quedarse sin un goleador.

Unzué, sin embargo, mostró "plena confianza en el club. Estoy seguro de que van a hacer lo mejor para el Celta".