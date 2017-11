Duro examen para el Granitos

El Granitos Ibéricos Carballal juega esta tarde contra el Nova Xestión Bm. Pabellón, partido complicado para los de Fran. Su rival solo ha perdido dos partidos y seguramente hará trabajar al Granitos. El Hierros Miguel Seis do Nadal tiene el viaje áas largo de la categorías deberá jugar contra el Galipizza Viveiro que en estos momentos se encuentra en puestos de descenso. Horarios: Moaña- Acanor Novás (20:00), Galipizza Viveiro- Hierros Miguel Seis do Nadal (17:00), Bm. Narón-Serviauto Bueu (20:30), Carnes do Ribeiro-Sar Centro Médico Cesantes (domingo 11:30) y Granitos Ibéricos Carballal- Nova Xestión Pabellón (20:15).

Autonómica Femenina

La novena jornada de la liga de primera autonómica masculina se disputa íntegramente en la tarde de hoy y el líder actual el Bm. Lavadores Nz Australis juega contra el Mecalia Guardés que intentará acabar con la racha de victorias del equipo vigués. Horarios: Tui- Porriño (18:45), Culleredo-Caselas (20:00), Mecalia Guardés-Lavadores Nz Australis (20:30) y Rasoerio-Moaña (20:00).