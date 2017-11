Emre Mor y Roncaglia no llegan a tiempo para jugar en Sevilla

El Celta viaja esta tarde a Sevilla para enfrentarse mañana en el Sánchez Pizjuán (18:30 horas) al equipo que dirige el excéltico Eduardo Berizzo. En la convocatoria no han entrado Emre Mor y Facundo Roncaglia, pues continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Juan Carlos Unzué descarta por decisión técnica al portero Iván Villar. El técnico navarro admitió la oferta del Beijin Guoan chino por Maxi Gómez, que muy probablemente abandonará la Liga española el próximo mes de enero. Unzué, sin embargo, no quiso pronunciarse si solicitaría la contratación de otro delantero para cubrir la baja del uruguayo. Aplaude el entrenador del Celta la implantación del VAR para la próxima temporada en LaLiga para solucionar problemas como los goles fantasmas pero considera que no acabará con todas las polémicas del fútbol.

El canterano Brais Méndez completa la lista de 18 convocados por Unzué para el duelo de mañana ante el Sevilla, en el que el Celta buscará sumar la segunda victoria consecutiva tras su triunfo ante el Athletic Club (3-1). Emre Mor no se ha recuperado del esguince de tobillo y se perderá el tercer partido de Liga consecutivo. También es baja Roncaglia, que sufrió una rotura fibrilar a principios de octubre y su recuperación se ha retrasado más de lo previsto en un principio. Los seis internacionales que se fueron con sus selecciones han regresado en óptimas condiciones. "Ojalá todas las salidas y vueltas de la selección sean como esta", apuntó Unzué antes de abordar, desde la sala de prensa de Balaídos, tras finalizar el entrenamiento, el casi seguro traspaso de Maxi Gómez: "Es algo que está ahí, sobre la mesa, no es algo que haya que ocultar. Es una decisión de club y no he tenido ni me han pedido la opinión. Si se da la circunstancia ya buscaremos soluciones. Y si llegan las ofertas es porque lo está haciendo bien". Sobre el atacante suramericano, que suma seis goles en LaLiga, su técnico lo ve centrado en el trabajo diario, como siempre, a pesar de las noticias sobre su traspaso.

Respecto a las quejas de Guidetti desde Suecia por la falta de minutos en el equipo en este arranque de temporada, Unzué explicó que conoce estas situaciones: "Están los idiomas, las traducciones? pero a mí lo queme interesa es lo que él hace más que lo que dice. Está a buen rendimiento, eso es lo que me interesa. Él también sabe que tiene competencia y eso es lo que nos hace más fuertes, más competitivos, nos hace crecer. Sé que John va a dar lo máximo para tener minutos de juego y si me da estos motivos, los tendrá".

Ante el duelo contra el Sevilla, el entrenador del Celta recalca: "Conocemos a los equipos de Berizzo. Están en proceso de cambio, veo una evolución en su juego, cada vez es un Sevilla más parecido a lo que quiere su entrenador. Nos enfrentamos dos equipos agresivos, que quieren la pelota y espero que se vea un buen espectáculo. No voy a quejarme de que me falten jugadores. Los que vamos a Sevilla vamos a competir con todo el potencial".

Unzué, por último, habló de la implantación del VAR en LaLiga: "Es una tecnología que está empezando a funcionar. Lo que veo difícil es que podamos acabar con la polémica del fútbol, aunque nos pueda ayudar y que crea que la debemos utilizar.

Es algo interesante porque hay ciertos momentos que sin apenas parar el partido se puede ser más justos, como si el balón ha entrado en la portería o no".