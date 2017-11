Daniel Wass: "El Celta siempre juega mejor ante los equipos grandes"

Daniel Wass considera "especial" el duelo contra el Sevilla por la presencia en el conjunto nervionense de Eduardo Berizzo, el técnico con el que el centrocampista danés se consolidó en la Liga española, y de su íntimo amigo Michael Krohn-Dehli, que vuelve a contar con minutos en el cuadro hispalense tras sufrir dos graves lesiones de rodilla.

"Los próximos partidos van a ser difíciles porque nos enfrentamos a rivales de la zona alta pero a nosotros nos viene bien jugar contra estos equipos porque dejan más espacios. El Celta tiene un estilo y da igual si enfrente hay un equipo grande o pequeño, lo que importa somos nosotros", señaló en rueda de prensa. Y remachó: "El Celta siempre juega mejor ante los equipos grandes".

El centrocampista celeste elogió al Sevilla, "tiene jugadores muy buenos y en su campo es un rival muy complicado", destacó la importancia del último triunfo ante el Athletic y desveló que aún no ha hablado con Krohn-Dehli sobre el partido, aunque no descartó hacerlo hoy. "Claro que es un partido especial, Michael es un amigo y una persona importante para mí y para mi familia. Jugamos cuatro o cinco años juntos en Dinamarca y yo hablé con él antes de fichar por el Celta. Y también está Berizzo, que estuvo aquí tres años que fueron muy especiales para el club y para nosotros", dijo Wass, que pasó de puntillas sobre el supuesto interés del Sevilla por ficharlo. "Todo interés es bueno, pero de momento sólo pienso en jugar bien para el Celta", indicó. Sobre su renovación, el danés se limitó a señalar: "No hay nada nuevo, todo sigue igual".