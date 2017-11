Sevilla - Celta: Wass: "El Celta siempre juega mejor contra los grandes, lo que importa ante el Sevilla somos nosotros"

Daniel Wass considera "especial" el duelo de este sábado contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por la presencia en el conjunto nervionense de Eduardo Berizzo, el técnico con el que el centrocampista danés se consolidó con e Celta en la Liga española, y de su íntimo amigo Michael Krohn Dehli, que vuelve a contar con minutos en el cuadro hispalense tras sufrir dos graves lesiones de rodilla.

"Será un partido especial para ambos", ha asegurado el escandinavo este mediodía tras entrenarse en A Madroa.El jugador danés ha destacado en rueda de prensa la importancia del duelo frente a los sevillistas, primero de una serie de encuentros contra los primeros clasificados del campeonato, y se ha mostrado convencido de que el Celta va a dar la talla antes los grandes.

"Todos los partidos son difíciles y los próximos van a ser más difíciles porque nos enfrentamos a rivales de la zona alta. Pero lo más importante somos nosotros y el Celta siempre ha jugado mejor ante los grandes", ha subrayado.Daniel Wass se ha mostrado feliz por la clasificación de Dinamarca para el Mundial de Rusia y ha reconocido que le gustaría participar el próximo verano en el torneo, aunque no tiene muchas esperanzas de ser convocado por el seleccionador danés, Age Hareide. "Claro que me gustaría jugar con mi país el Mundial pero es cuestión del técnico. Habría que preguntarle a él por qué no voy", ha señalado.