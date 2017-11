Carlos Mouriño: "Balaídos está quedando bonito, pero no es de Primera División"

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, aseguró que está "aburrido" y "cansado" de que le prometan que el club va a disponer de "un estadio de Primera División" y que confía en que el conflicto con el Concello por el futuro de Balaídos tenga "un final lo antes posible". "Está quedando bonito, pero no es un estadio de Primera División", ha destacado.

"Marcharnos a jugar fuera de la ciudad no está en nuestras manos. Podemos decir que haríamos un estadio fuera de Vigo, pero no tenemos los permisos necesarios. Si los tuviéramos sería una alternativa muy válida", declaró el dirigente celeste, para quien el ayuntamiento ha ido cambiado su discurso con el paso de los meses.

"Nosotros agarramos con muchísima ilusión cuando nos hablaron de la reforma de Balaídos. Al ver cómo iban las obras pedimos que nos vendieran el estadio para hacerlo como nosotros queríamos porque no nos gustaba cómo se estaba haciendo, pero no nos aceptaron la propuesta", recordó.

"A partir de ahí todo lo importante que se iba a hacer se quita del proyecto: el estacionamiento, el área comercial para el club, la recogida de aguas para que no haya inundaciones. Es ahí cuando decimos que nos vamos de Vigo. Y entonces todo lo que se había quitado del proyecto original se nos vuelve a ofrecer", añadió.

Ese cambio es, según relató el presidente, lo que provoca que el consejo de administración del Celta esté dispuesto a aceptar una concesión a 50 años para el estadio de Balaídos, siempre y cuando se haga con "garantías jurídicas".

"No se está haciendo la remodelación que se dijo que se iba a hacer. El estadio está quedando bonito, pero no es un estadio de Primera División. La realidad es que no tenemos el estadio de fútbol que se nos está diciendo que tenemos. Eso lo puede ver cualquier aficionado", lamentó.Insistió en que no puede "descartar" todavía la construcción de un nuevo estadio fuera de Vigo. "Todo depende de lo que se nos ofrezca y de los permisos", reiteró.

"Llevamos peleando por la ciudad deportiva más de siete años y dos por tener un estadio de Primera. No es una cuestión de plazos, sino de mantener vivo ese sueño de tener un estadio nuevo y una ciudad deportiva que creo que el Celta se merece", dijo.