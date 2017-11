Guidetti asiste a un hito

Italia confirmó la debacle absoluta, no pasó del empate 0-0 contra Suecia, en el partido de vuelta de la repesca para acceder al Mundial por lo que, en virtud del 1-0 sufrido en la ida, no consiguió clasificarse. La "Azurra" faltará a su primer Mundial desde 1958. Tan sólo en esa ocasión, curiosamente en Suecia, y en la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930, a la que no acudió pese a estar invitada, se perdió la máxima competición futbolística.

Italia buscó con todo el gol para forzar como mínimo la prórroga en el duelo del estadio San Siro de Milán, pero no consiguió romper la sólida defensa de Suecia que, por su parte, volverá a jugar un Mundial tras perderse las últimas dos ediciones. Y seguramente Guidetti viajará a Rusia. El céltico no salió ayer del banquillo, pero ha sido un fijo en todas las convocatorias de Janne Andersson. En todo caso, el billete para el Mundial supone una mayor ansiedad por parte del delantero para disponer de minutos en Vigo. En los días previos a la repesca Guidetti ya había asegurado que su situación en Vigo "no es sostenible" y no descartaba buscar una salida en enero.

Guidetti fue ayer un actor totalmente secundario en San Siro. Es uno de los momentos más negativos de la historia de la selección "azzurra", cuatro veces campeona del mundo, y de su capitán Gianluigi Buffon, que terminó entre lágrimas su historia personal con el equipo nacional de su país tras 20 años de carrera. En los últimos saques de esquina subió también Buffon en el área rival en busca del gol, pero los suecos lograron defenderse con orden y, tras cinco minutos de tiempo añadido, pudieron celebrar una gran hazaña. Los dos equipos reclamaron varios penaltis a Mateu Lahoz.

Esta derrota supone además con toda probabilidad la salida de Ventura como seleccionador y la apertura de un nuevo proyecto para el movimiento futbolístico italiano.