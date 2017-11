Rubén Blanco: "Si queremos estar arriba, debemos jugar muy bien y, sobre todo, puntuar"

Rubén Blanco se ha mostrado convencido de que el Celta afronta un momento clave de la temporada con la visita del próximo sábado al Ramón Sánchez Pizjuán. "Los partidos van avanzando y ya llevamos una cantidad considerable para que empiece a importar más sumar y ahora viene un tramo de partido contra rivales que, a priori, son más difíciles", ha apuntado el guardameta esta tarde antes del retorno del conjunto vigués a los entrenamientos.

Rubén coincide con Jonny en que el último segmento de la primera vuelta, con duelos frente a los primeros clasificados del campeonato, va a marcar por qué va a pelear el Celta esta temporada. "Aunque queda mucho, los partidos van pasando y ya se va viendo por dónde va a ir la cosa; los equipos a los que nos vamos a enfrentar suelen estar arriba, así que, si nosotros también queremos estar arriba, tenemos que hacer grandes partidos y, sobre todo, puntuar", ha señalado.

El guardameta mosense ha destacado la dificultad que representa este primer encuentro tras el parón liguero en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde el Celta va a reencontrarse con Eduardo Berizzo. "El Sevilla tiene un grandísimo equipo, no solo once jugadores, sino una plantilla muy amplia. Tiene un gran entrenador, que todos conocemos, y aunque ha pasado una mala racha, siempre es un equipo peligroso y más en su casa", ha apuntado. Considera, no obstante, una pequeña ventaja el conocimiento que el Celta tiene del método de Berizzo, aunque ha precisado que al final son los jugadores los que ganan y pierden los partidos.

"No nos va a sorprender nada de lo que hagan pero aparte de eso influye lo que hagan los jugadores y ellos tienen muy buenos jugadores", ha observado.El portero canterano ha agradecido al extécnico la influencia que ha tenido en su progresión futbolística. "Ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Celta, alcanzando dos semifinales de Copa otra de Europa League y buenas clasificaciones en la Liga, siempre hay que recordar a Berizzo, como se debe: como un grandísimo entrenador", ha destacado Rubén, que ha precisado: "Es un entrenador que a mí me ha enseñado mucho, llegó en mi primer año en el primer equipo y siempre le voy a estar agradecido a él y a todo su cuerpo técnico", ha confesado.

En rueda la rueda de prensa previa al entrenamiento vespetrtino celebrado por el Celta en A Madroa, Rubén Blanco ha asegurado que está "con más ganas que nunca" tras recuperar la titularidad en las últimas jornadas y se ha mostrado esperanzado en que las lesiones no le impedirán tener continuidad esta temporada. "Estoy jugando e intento devolver la confianza del entrenador jugando bien", ha apuntado. "Cada vez que he tenido un poco de continuidad me he lesionado pero son cosas que no se pueden controlar; sí se pueden mejorar hábitos que te ayuden a cuidarte mejor y, en ese sentido, estoy tranquilo y entrenándome bien. estoy confiado en que este año no me va a pasar nada", ha agregado.