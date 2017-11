Emre Mor rinde pleitesía a Iago Aspas

Emre Mor es uno de los jugadores del Celta más activos a través de las redes sociales. Al atacante turco le encanta compartir sus buenos momentos con sus seguidores a través de Twitter e Instagram. Si hace unos días motraba su pasión por los coches deportivos o el chalet de lujo en el que se ha instalado a su llegada a Vigo; este fin de semana ha compartido una instantánea en una habitación de hotel de Madrid. "Después de unas buenas sesiones de entrenamiento, este fin de semana disfrutaré de unos días libres", explicó el internacional otomano.



Una publicación que le hizo gracia a Iago Aspas, concentrado con la selección española. El moañés le comentó a través de Instagram: "The boss EM21" (El jefe Emre Mor 21). A lo que el turco respondió: "My friend you are the boss" (Amigo mío tú eres el jefe). Una broma amistosa entre dos compañeros de vestuario en la que Emre Mor ha querido dejar clara su admiración por Iago Aspas.





After Good training sessions This weekend, i enjoy my few off days ??????#EM21 #offdays #soonback #inshallah Una publicación compartida de Emre Mor (@emre.mor9) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 10:19 PST