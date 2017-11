Barreiro se convierte en la fiesta del fútbol vigués

El campo de Barreiro vuelve a ser el epicentro del fútbol vigués. Celta B y Coruxo vuelven a verse la caras después de que la temporada pasada el filial céltico se llevara los dos encuentros ante el equipo de O Vao. Dos equipos que mantienen una estrecha relación, y dos aficiones que acuden fieles a un campo de Barreiro que, con toda seguridad, registrará la mejor entrada de la temporada.

Como es habitual, los abonados del Celta tendrán acceso libre al campo, mientras que los seguidores del conjunto de O Vao deberán pasar por taquilla con los precios habituales que fija el conjunto celeste de 15 euros.

La retransmisión del encuentro por la Televisión de Galicia no le va a restar afluencia de aficionados, ya que es un partido que a todo el mundo le gusta presenciar en directo. Además, la necesidad de los dos equipos de lograr la victoria para volver a la senda del triunfo, le dan al partido un plus especial que hace que las dos aficiones no fallen en n partido tan importante como este.

Las dos aficiones hacen que Barreiro se convierta en la fiesta del fútbol vigués, en donde el deporte está por encima de los colores y de los sentimientos.