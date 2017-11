Jonny: "Los próximos partidos nos dirán si podemos pelear por Europa"

Jonny Castro ha destacado la importancia del calendario que el Celta deberá abordar tras el parón liguero, con enfrentamientos hasta el final de la primera vuelta con la mayor parte de los pesos pesados del campeonato, que, según el zaguero canterano, van a determinar por qué va a estar peleando el conjunto de Juan Carlos Unzué esta temporada. "Vienen partidos muy complicados, que nos van a venir bien para saber dónde podemos estar y si podemos pelear por los puestos de Europa. Nosotros creemos que sí", ha señalado el lateral vigués tras el partido de entrenamiento vespertino que el equipo celeste ha disputado contra el filial en Balaídos. "Va a ser muy importante, aunque no determinante. Vienen equipos poderosos, de arriba, y rivales directos para esas posiciones", ha añadido.

La primera parada de este temible calendario será la visita tras el paréntesis liguero al Ramón Sánchez Pizjuán, donde el Celta se va a reencontrar con viejos conocidos como Eduardo Berizzo o Manuel Agudo, "Nolito". Jonny no considera la cita singularmente especial, más allá de la dificultad que entraña el propio encuentro. "Especiales son todos los partidos de Primera División. Será un bonito reencuentro con el cuerpo técnico y Nolito y el Sevilla un gran rival, pero nada más", ha manifestado.

El defensa celeste se ha referido también en rueda de prensa a las negociaciones para la renovación de su contrato, que no han sufrido avances en los últimos dos meses. "Sigue igual que hace dos meses. Tampoco es algo que tenga que cambiar porque hay tiempo de sobra. Queda año y medio Cuando vuelva a salir el tema con el club, lo veremos", ha explicado Jonny, que ha pedido un gesto al club. "No hay nada más que decir. Estoy feliz aquí, que demuestren que quieren que me quede y no creo que haya problema para llegar a un acuerdo", ha zanjado.