Fontás: "El Celta irá a más"

Andreu Fontás cree que el proyecto de Unzué en el Celta cuajará y que los mejores resultados se verán en la segunda vuelta. Ahora, el zaguero catalán pide encadenar varios resultados positivos para crecer en la clasificación.

"Sería clave encadenar tres, cuatro o cinco resultados buenos para llegar a donde quiere estar el equipo", apunta Fontás sobre un Celta con un calendario complicado: Sevilla, Barça, Valencia, Villarreal... "Jugaremos de tú a tú a cualquier rival. La gente puede pensar que lograremos menos puntos, pero si estos partidos los afrontas bien la autoestima te potencia mucho más".

Tras un irregular inicio de Liga, el defensa céltico augura mejores tiempos: "Venimos de un cambio y estoy convencido de que el equipo irá a más, de que la segunda vuelta será mejor que la primera".

Lamenta que la Liga fijase el derbi gallego para el 23 de diciembre, con lo que disfrutarán de menos descanso. "Mejor no comentar lo de las fechas y los horarios de los partidos. No es lo ideal jugar ese partido un día antes de Navidad sabiendo que hay equipos que se van a casa tres o cuatro días antes. Pero ya está. Nos ha tocado así y listo", dijo Fontás, quien también hizo autocrítica sobre su trabajo: "No he estado a mi mejor nivel, pero en la línea del equipo, mejorando".

Y habló del conflicto de Cataluña: "Nadie está cómodo en una situación como esta. Lo único que puedo decir es que ojalá se resuelva todo de la mejor forma posible. No sé cual es, la verdad".