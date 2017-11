Fontás: "La segunda vuelta va a ser mejor que la primera"

El Celta reanudó esta mañana los entrenamientos en A Madroa antes de celebrar mañana por la tarde un ensayo en Balaídos ante el filial. El equipo celeste afronta ahora un calendario complicado de Liga. Sin embargo, Andreu Fontás se muestra optimista y apunta que triunfos como el obtenido ante el Athletic Club da "tranquilidad" para seguir mejorando. "La segunda vuelta va a ser mejor que la primera", apunta el zaguero catalán.

"Era muy importante ganar en casa, y desde antes del parón, para conseguir algo de tranquilidad. Estamos en la línea de trabajo que toca. Hemos conseguido una victoria que nos deja un buen sabor de boca", comentó Fontás, quien el sábado 18 se enfrentará a su amigo Nolito en el Sánchez Pizjuán: "Es un poartido especial, pero primero iremos a ganarle y después ya charlaremos".

Sevilla, Barcelona o Valencia son algunos de los próximos rivales del Celta antes de que concluya el año. "Sería clave encadenar tres, cuatro o cinco partidos buenos para generar un poco de confianza y para creernos un poco más lo que hacemos. Lo que mandan son los resultados y cuando encadenas victorias el equipo va a estar donde quiere estar. Nunca se sabe si es un calendario propicio. Jugaremos de tu a tu con cualquier rival y son partidos que se cree que vas a conseguir menos puntos pero la autoestima te puede ayudar. En Sevilla nos espera un partido complicado", conviene el gerundense.

Fontás ve mejoras en el sistema defensivo céltico, cuestionado en este arranque de Liga. "Poco a poco estamos encontrando la forma que quiere el míster de defender. Sí creo que estamos en la buena línea y en la dinámica de mejora. El hecho de arriesgar atrás nos da posibilidades de que nuestros compañeros de ataque queden en mejor situación ante los rivales. Defendiendo todos y cerrando más los pases interiores se irá mejorando en ese aspecto. Estoy convencido de que el equipo va a sacar puntos y que la segunda vuelta va a ser mejor que la primera", indica, antes de realizar una autocrítica: "No he estado a mi mejor nivel hasta ahora, he jugado en la línea del equipo".

El cuarto capitán del Celta cree que Guidetti no ha estado muy afortunado en las declaraciones desde la concentración con su selección quejándose de los pocos minutos que le ha dado Unzué. "Todos conocemos a John. Es de sangre caliente y quiere jugar más. El futbolista es egoísta de por sí, pero lo que me deja tranquilo es ver cómo entrena y no lo que dice. Aquí lo veo centrado, trabajando como el que más. Al final, la competencia es la que nos tiene que llevar ahí arriba. Eso es lo que nos hace crecer. Sus palabras igual no son las ideales pero me quedo con los hechos y estoy convencido de que John nos dará mucho".

Mostró sus quejas Fontás por la fecha del derbi gallego, fijado para el 23 de diciembre, lo que seguramente acortará las vacaciones navideñas de ambos equipos. "Mejor no comentar lo de las fechas y los horarios de los partidos. No es lo ideal jugar ese partido un día antes de Navidad sabiendo que hay equipos que se van a casa tres o cuatro días antes".

El exfutbolista azulgrana se alegra por lo bien que le va al céltico David Costas en el Barcelona B. "David es un pedazo de central, con unas muy buenas condiciones. Le dije cuando se fue que le iría muy bien. Está jugando muy bien y ojalá que le vaya muy bien. Estoy muy contento y muy feliz por él".

Respecto a la situación política en Cataluña, Fontás considera que "nadie está cómodo", pero confía en que se normalice cuanto antes: "Ojalá se resuelva de la mejor manera posible, pero no sé cuál es la solución. Y que dejen a todo el mundo vivir y estar tranquilo".