Cita con el pasado reciente en Sevilla

Faltan once días para que el Celta visite al Sevilla en el barrio de Nervión, una cita que estará cargada de emociones y recuerdos ante el reencuentro de Eduardo Berizzo y su equipo técnico con el club en el que trabajaron los tres últimos años, y donde el técnico argentino ha dejado una profunda huella. Si no fuesen suficientes coincidencias, también Nolito se enfrentará por primera vez al Celta tras su marcha de Vigo. Además, en la misma escena aparecerán personajes con trayectoria cruzadas, como Krohn-Dehli, Juan Carlos Unzué o Iago Aspas, mientras que Daniel Wass se insinúa como un posible refuerzo para el Sánchez Pizjuán una vez que abandone Balaídos.

Ayer, Nolito citó a su exequipo y del paso de Berizzo por Vigo. El gaditano habló durante un acto con el equipo de remo del club sevillano, después del entrenamiento, en el que Krohn-Dehli fue uno de los protagonistas al renunciar a la convocatoria de su selección. El danés quiere aprovechar el paréntesis en la Liga para preparar a conciencia el duelo con el Celta del sábado 18 de noviembre (Sánchez Pizjuán, 18:30 horas).

Nolito, por su parte, citó al Celta al subrayar el complicado calendario que le espera al Sevilla en las próximas semanas. "Todos en esta plantilla somos ambiciosos. Pienso que hemos tenido partidos que hemos hecho buenos y que no hemos ganado y otros que hemos ganado y que no hemos sido tan superiores. No sólo a nosotros nos está costando ganar, al Real Madrid, al Atlético de Madrid? Todos tenemos que apretar, tenemos que ponernos un cohete en el culo, porque ahora vienen partidos complicados, como el Celta, el Madrid, el Villarreal, el Liverpool? Y tenemos que sacarlos adelante para conseguir los objetivos en LaLiga y en la Champions", comentó el atacante que el verano pasado fue traspasado por el Manchester City al Sevilla, que desembolsó 9 millones de euros, la mitad de lo que el conjunto inglés pagó al Celta un año antes por el jugador de 31 años.

El equipo andaluz, que comenzó con unos excelentes resultados, ha caído a la sexta posición, con 19 puntos, y está pasando dificultades en la fase de grupos de la Liga de Campeones, por lo que son muchos los que cuestionan el trabajo de Berizzo.

De ello habló ayer Nolito, quien ofreció un balance positivo de estos primeros meses de competición y destacó la labor de su técnico: "No estamos mostrando mucha diferencia entre lo que hacemos en casa y fuera. En Bilbao y en Barcelona quizás lo más justo hubiera sido el empate. Tenemos una exigencia a nivel físico muy importante. Yo conozco al míster. En el Celta tenía a unos jugadores y aquí tiene a otros. Aquí lo está haciendo muy bien, no es fácil venir a un Sevilla con tantos jugadores nuevos y tener la filosofía de juego que tiene".

Y eso que el atacante de Sanlúcar de Barrameda tiene motivos para quejarse, pues no acaba de ganarse la titularidad en el Sevilla.

Correa, de momento, le aventaja en las preferencias del técnico, que le ha concedido 743 minutos al exjugador del Celta. Suma un gol en los trece partidos que ha disputado. "Me hace falta un gol para venir arriba", subrayó ayer.

Nolito fue de más a menos en su regreso a España tras una mala experiencia en Inglaterra. En el City, Guardiola le dio minutos en el inicio de la temporada, pero el gaditano acabó desapareciendo del once de los citizen. Por ello, el verano pasado buscó una cesión o un traspaso. Hubo conversaciones con el Celta, pero su elevada ficha rompía el equilibrio salarial que quieren en Plaza de España. En apenas once días, Nolito, Berizzo y Krohn-Dehli volverán a reencontrarse con el Celta.