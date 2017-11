Juan Carlos Unzué: "Siento que tengo un gran equipo"

Juan Carlos Unzué expresó su satisfacción por un triunfo en un partido que él mismo consideraba imprescindible aprobar con nota y, que según dijo, confirma la calidad de la plantilla que tiene a su disposición y a la que, con algo más de tiempo, espera exprimir todo su talento. "Por resultados que hemos tenido en estos primeros partidos el proceso ha ido un poco lento, pero hay una cosa que me hace sentir muy confiado. Siento que tenemos un gran equipo, lo siento de verdad. Y no solamente 11 o 13 jugadores, somos una plantilla corta, pero de mucho nivel", subrayó tras el choque el técnico céltico. Y agregó: "Somos un equipo competitivo y esto no lo he puesto yo, esto lo tienen los jugadores. Y, poco a poco, yo espero meterle cosas que nos hagan ser mejores".

El entrenador del Celta consideró justo el triunfo obtenido ayer frente al Athletic, a pesar de los problemas que el equipo vasco le planteó durante algunas fases del encuentro. "En el cómputo general del partido hemos hecho más ocasiones claras que ellos, aunque ha habido distintas fases. Los primeros cinco o diez minutos nos ha costado entrar en el partido. Ellos han tenido mas control y han estado más en nuestro campo que nosotros en el suyo. A partir de ahí, hemos tenido la fortuna de hacer gol en la primera llegada y eso les ha mucho daño. Luego, hemos aprovechado esos 20 o 25 minutos para hacer otros dos goles", apuntó.

"El 3-1 al final del primer tiempo ha hecho que nos viniesen recuerdos de partidos anteriores que nos habían remontado, pero hoy ha sido ese día que tenía que ocurrir que nos pusiésemos por delante y lográsemos vencer", precisó. Unzué reconoció que en la segunda parte el Athletic se hizo con el mando porque "es un equipo difícil de presionar" pero "nos hemos defendido bien con el peligro que comporta defenderte en tu propio campo".

El preparador celeste destacó el gran partido firmado por Iago Aspas, autor de un doblete ayer frente a los rojiblancos. "No me gusta demasiado hacer valoraciones individuales, pero sí es verdad que Iago ha sido trascendente por los dos goles que ha hecho, pero ademas nos ha aportado un gran trabajo en defensa", observó el técnico navarro, que añadió que él no estaba preocupado en las primeras jornadas cuando el gol se le resistía al delantero moañés. "Cuando fallaba las ocasiones, hasta el partido contra Las Palmas, a mí me preocupaba poco porque las generaba. El problema es que no las ejecutaba bien y no acababa marcando. En el momento en que ha empezado a hacerlo en un porcentaje parecido al de estos últimos años, presenta unos números muy interesantes. Esto es lo importante, que tenemos mucha gente capaz ce hacer gol. En esta plantilla hay alternativas", celebró Unzué, que agradeció la asistencia y el apoyo de la afición y se congratuló de darle "una alegría" con un triunfo. "Jugaremos mejor", prometió.