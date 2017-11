Raúl García: "No jugamos igual en casa que fuera"

Raúl García señaló ayer que no están rindiendo igual en los partidos a domicilio que cuando juegan en San Mamés, y apuntó que la solución pasa "por trabajar" porque, a su juicio, "ahora ya no valen las excusas, sólo nos vale ganar".

"No hay que explicar nada, no hay que hablar nada, hay que trabajar. Lo primero es reconocer que no estamos jugando igual en casa que fuera, y, a partir de ahí, intentar ser más regular que es lo que nos hará sacar buenos resultados", afirmó. Sostiene que en la segunda parte mejoraron, "no era muy difícil hacer las cosas mejor que en la primera", y consideró que les faltó hacer "un segundo gol" para meterle el miedo en el cuerpo al Celta.

"Hoy no hemos hecho las cosas bien. El problema está ahí, los errores todo el mundo los puede ver. No se nos pueden caer los anillos, hay que trabajar para corregir los errores porque no podemos seguir así", insistió.